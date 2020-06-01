مايو شهر الذروة.. 20 ألف حالة إصابة بكورونا خلال الشهر الماضى

يعتبر شهر مايو ذروة انتشار جائحة كورونا في مصر، ففي بدايته كان معدل الإصابات تتراوح من 350 إلى 500 حاله تقريبا، ومع تفشي الفيروس، وعدم التزام المواطنين، بسبل الوقاية ، أو التباعد الاجتماعي، وصل معدل الإصابة اليومي إلى 1500 حالة ، في نهاية الشهر.





وسجل إجمالي المصابين شهر مايو 19412 حالة، وإجمالي حالات الشفاء 4257 حاله، وإجمالي الوفيات 567 حالة.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، يوم 1 مايو انه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وفاة 14 حالة جديدة.





وجاء إجمالي أعداد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتي واحد مايو، 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 406 حالات وفاة.





و خرج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى اليوم.





وجاءت أعداد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ 1460 متعافيًا.









وبعد مرور شهر، أعلنت الوزارة أمس 31 مايو الأحد، عن إجمالي المصابين 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 959 حالة وفاة





و خرج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.





وجاء عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة ، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.













وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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