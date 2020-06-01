محمد فؤاد: بعض مطربي المهرجانات يروجون سلوكيات خاطئة في المجتمع ..فيديو

كشف الفنان محمد فؤاد عن رأيه فى أغاني المهرجانات، قائلا "الغناء والتمثيل فن يعكس أخلاق المجتمع، والفنان بدوره يقدم رسالة؛ لذلك يجب أن تكون الرسالة صادقة، ولا توجد بها كلمات مخلة بالذوق العام".





وأضاف محمد فؤاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، "أى كلام يسيء للشعب يجب حبس من يقوله، فهناك عادات وتقاليد للمجتمع يجب أن تحترم".





وأشار محمد فؤاد، إلى أن بعض مطربي المهرجانات يضربون بالأخلاقيات وسلوك المجتمع عرض الحائط.





ووجه محمد فؤاد، كلامه لمطربي المهرجانات، قائلًا "عاوز تغني غني ولكن راعي ما تقوله حتى لا تكون سببا فى الترويج لسلوكيات خاطئة".