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اقتصاد

بسبب كورونا.. العجز في ميزانية إيطاليا في مايو يقفز إلى 25.5 مليار يورو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:18 ص
الاقتصاد الايطالي
الاقتصاد الايطالي
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رويترز
قالت وزارة الخزانة الإيطالية يوم أمس  الاثنين إن العجز في ميزانية الحكومة بلغ 25.5 مليار يورو (28.4 مليار دولار)، مقارنة مع 949 مليون يورو في الشهر نفسه من العام الماضي.

ونتجت هذه القفزة في العجز عن هبوط حاد في إيرادات الميزانية بسبب الإجراءات التي اتخذت للتغلب على تداعيات جائحة كوفيد-19 .

بالإضافة لزيادات في مدفوعات الرعاية الاجتماعية والحماية المدنية لمحاربة الأزمة الصحية الطارئة.

وقالت الخزانة إن اجمالي العجز في الميزانية في الأشهر الخمسة الأولى من العام بلغ 74.4 مليار يورو، بزيادة حوالي 41.8 مليار يورو مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

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