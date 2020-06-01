وفاة فلسطيني بالقاهرة بعد إصابته بفيروس كورونا

أعلنت سفارة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين، تسجيل ثاني حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية.





وأوضحت السفارة في بيان لها أن حالة الوفاة للمواطن الفلسطيني محمد خليل حسن عبد الهادى ٤٩ عاما.





وتابعت السفارة مع وزارة الصحة المصرية الإجراءات اللوجستية المتعلقة بوفاة ودفن الفقيد في مقابر منظمة التحرير الفلسطينية .





وتقدم سفير فلسطين بجمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، وكافة مستشاري وكوادر السفارة والمندوبية بخالص العزاء والمواساة القلبية لذوي الفقيد.