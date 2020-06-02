وزير الأوقاف: إخراج الزكاة لعلاج المرضى وتجهيز المستشفيات والتوسع في الصدقات واجب الوقت

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن إخراج الزكاة لعلاج المرضى وتجهيز المستشفيات؛ من أولى الأولويات والتوسع في الصدقات واجب الوقت.

من ناحية أخرى، ناشد وزير الأوقاف، المواطنين، بضرورة التزام تعليمات إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا، وتحقيق معنى التوكل على الله- سبحانه وتعالى- وليس التواكل، قائلًا: "ارتدِ الكمامة وتوكل، تجنب المصافحة وتوكل، حقق التباعد وتوكل".

وأضاف جمعة في تدوينه له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "إذا حققنا ذلك نكون قد فهمنا وطبقنا معنى اعقلها وتوكل".



وبدأت المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف اليوم الأحد في إنتاج الكمامات القطنية القابلة للغسل وإعادة الاستخدام للشخص نفسه، وتسليم أول دفعة من إنتاجها لوزارة الأوقاف المصرية لتشرع بعد ذلك في التوسع في إنتاج هذه الكمامات ويأتي ذلك بعد تطويرها لقناع الوجه الواقي وبوابات التعقيم.