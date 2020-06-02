بالرغم من كورونا..إيطاليا تفتح مبنى الكولوسيوم التاريخي..فيديو

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كما أعلنت إيطاليا عن 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي المصابين بكورونا في البلاد إلى 233,019 حالة.

وسجلت السلطات الصحية في إيطاليا 75 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في إيطاليا إلى 33415.