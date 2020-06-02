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بالرغم من كورونا..إيطاليا تفتح مبنى الكولوسيوم التاريخي..فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:08 ص
مبنى الكولوسيوم بأيطاليا
مبنى الكولوسيوم بأيطاليا
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها  إعادة فتح أبواب مبنى الكولوسيوم التاريخي في ايطاليا بعد نحو شهرين من الإغلاق. 

والكولوسيوم، أحد أبرز المعالم السياحية في العاصمة الإيطالية روما،،وتم إغلاقه في إطار الخطط لمواجهة تفشي فيروس كورونا وأضيء مبنى الكولوسيوم بألوان العلم الإيطالي.

أقرا ايضا 

وسجلت السلطات الصحية في إيطاليا 75 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في إيطاليا إلى  33415.

كما أعلنت إيطاليا عن 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي المصابين بكورونا في البلاد إلى  233,019 حالة.

وتعد إيطاليا ثالث أعلى معدل في دول العالم من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

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