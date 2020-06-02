جدعة وبـ100 راجل.. ليلى علوي تهنئ صديقتها هالة صدقي بعيد ميلادها.. شاهد

هنأت الفنانة ليلى علوي صديقتها الفنانة هالة صدقي بمناسبة عبد ميلادها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت ليلى علوي فيديو لها مع هالة صدقي من فيلم قديم لهما، وعلقت عليه "كل سنة وانتي طيبة يا حبيبة قلبي يا هالة، يارب سنة حلوة وخير وعلى ولادك اللي متربيين أحسن تربية انا بحبهم وبحبك يا صديقة يا حلوة يا جدعة، ياللي بميت راجل".

وتابعت قائلة "وربنا يزيدك من أعمال حلوة وتربية صالحة لأولادك يا أحلي أم في الدنيا.. يا صاحبتي سنة حلوة يا هلولة يا جميلة بحبك كل سنة وأنتي سعيدة وفي حفظ الله يارب".



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وكانت آخر ‏أعمالها ‏الدرامية ‏مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي" ‏الذي ‏عرض في رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎، ‏وآخر ‏أعمالها ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏"الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة وهو ‏من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله‎. ‎