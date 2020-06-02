أحلى جدو حودة.. حفيد محمود ياسين يوجه رسالة له





وتضمنت الصور مراحل عمرية مختلفة لحمود الصغير برفقة جده, وعلق على الصور قائلا :" Happy birthday our legend ربنا يخليك لينا يا احلي جدو حوده في الدنيا "









يذكر ان خاص الفنان الشاب محمود عمرو محمود ياسين أولى تجاربه الدرامية ، من خلال حكاية ما يطلبه المستمعون، التى تذاع ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل " نصيبى وقسمتك 3 " .







ويظهر الفنان محمود عمرو ياسين الشاب فى دور حفيد العائلة التى تذهب للبحث عن ميراثها فى أحد القصور المسكونة .

وتعد تلك المرة الاولى التى يخوض من خلالها تجربة التمثيل لأول مرة من خلال العمل الذى يشاركه فى بطولته عمته رانيا محمود ياسين ، ويقوم بتأليفه والده عمرو محمود ياسين .









