أحلى جدو حودة.. حفيد محمود ياسين يوجه رسالة له

نشر الفنان الشاب محمود عمرو ياسين مجموعة من الصور لجده الفنان محمود ياسين من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"
وتضمنت الصور مراحل عمرية مختلفة لحمود الصغير برفقة جده, وعلق على الصور قائلا :" Happy birthday our legend ربنا يخليك لينا يا احلي جدو حوده في الدنيا "
يذكر ان خاص الفنان الشاب محمود عمرو محمود ياسين أولى تجاربه الدرامية ، من خلال حكاية ما يطلبه المستمعون، التى تذاع ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل " نصيبى وقسمتك 3 " .
ويظهر الفنان محمود عمرو ياسين الشاب فى دور حفيد العائلة التى تذهب للبحث عن ميراثها فى أحد القصور المسكونة .
وتعد تلك المرة الاولى التى يخوض من خلالها تجربة التمثيل لأول مرة من خلال العمل الذى يشاركه فى بطولته عمته رانيا محمود ياسين ، ويقوم بتأليفه والده عمرو محمود ياسين .