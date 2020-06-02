AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد مقتل جورج فلويد.. حلا شيحا تهاجم الولايات المتحدة: منعتم أبسط حقوق الإنسانية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:20 ص
حلا شيحة
حلا شيحة
Advertisements
اسماء الحسيني
شاركت الفنانة حلا شيحا، متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بصورة جديدة؛ لتساند بها أصحاب البشرة السمراء بعد العنصرية التي واجهتهم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتبت حلا شيحا، معلقة الصورة: "من أبسط حقوق الإنسان، حقوق متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسياتهم او مكان اقامتهم ،او نوع جنسهم ،او اصلهم الوطنى او العرقي ،او لونهم، او دينهم ،او لغتهم، اننا لنا جميع الحق في الحصول على حقوقنا الانسانية على قدم المساواه وبدون تمييز.

وتصاعدت الاحتجاجات في محيط البيت الأبيض، على خلفية مقتل الأمريكي ذا الأصول الإفريقية، جورج فلويد.

وأطلقت الشرطة الأمريكية القنابل الغازية المسيلة للدموع في محاولة منها لتفريق المتظاهرين أمام البيت الأبيض.

وفرضت السلطات الأمريكية حظر التجول في مدن أمريكية كبرى لوقف أعمال النهب والشغب والاحتجاجات على عنف الشرطة وذلك لليلة السابعة على التوالي.

وهتف المتظاهرون أمام البيت الأبيض منددين بعنف الشرطة الأمريكية ضد المتظاهرين السود، فيما أشعلوا النيران في العديد من المحال التجارية، وحملوا لافتات احتجاجية ضد ترامب.

ودعا قادة محليون المواطنين الى التعبير عن غضبهم إزاء وفاة المواطن ذي البشرة السمراء، جورج فلويد في مينيابولس، بشكل بناء فيما فرض حظر تجول ليلي في عدة مدن بينها واشنطن ولوس أنجلس وهيوستون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في أرض الحرية.. الشرطة الأمريكية تفض المظاهرات بـ دهس المحتجين.. فيديو وصور

اشتباكات بين الشرطة الأمريكية والمحتجين أمام البيت الأبيض

"إيد واحدة".. مسيرة لرجال الشرطة في نيويورك تضامنًا مع فلويد ضحية العنصرية

الشرطة الأمريكية تتصالح مع نفسها.. عناصرها يقفون دقيقة صمتا على روح ضحية العنصرية.. وانضمام أمني للمسيرات السلمية..واعتذارات بالجلوس على الركبة.. وفتح تحقيق موسع في تجاوزات حقوق الإنسان والقوة المفرطة

وقفات صامتة وإشعال الشموع.. العالم يندد بالعنصرية ويطالب بالعدالة لـ جورج فلويد.. صور

ضحية عنف الشرطة الأمريكية.. محمد صلاح ولاعبو ليفربول يتضامنون مع جورج فلويد

ترشيحاتنا

أخبار النادي الأهلي .. تغريم حسام عاشور .. الخطيب يتحرك قانونيا تجاه الزمالك بعد لافتة نادى القرن

خلال 48 ساعة.. كورونا يصيب 8 إعلاميين

لو مسافر.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الثلاثاء

بـ فستان قصير.. شاهد| إطلالة ابنة الشاعر بهاء الدين محمد فى خطوبتها على رجل أعمال

الكنيسة الأرثوذكسية: الاحتفال بالعيد في الكنائس بـ6 أفراد فقط

أحلى جدو حودة.. حفيد محمود ياسين يوجه رسالة له

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسرع سيارة هايبرد GT في العالم من ماكلارين.. صور

بالأبيض و الأسود .. سمية الخشاب تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

لتقوية المناعة.. أطعمة تعوض نقص عنصر الزنك من الجسم