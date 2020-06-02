بعد مقتل جورج فلويد.. حلا شيحا تهاجم الولايات المتحدة: منعتم أبسط حقوق الإنسانية

شاركت الفنانة حلا شيحا، متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بصورة جديدة؛ لتساند بها أصحاب البشرة السمراء بعد العنصرية التي واجهتهم في الولايات المتحدة الأمريكية.





وكتبت حلا شيحا، معلقة الصورة: "من أبسط حقوق الإنسان، حقوق متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسياتهم او مكان اقامتهم ،او نوع جنسهم ،او اصلهم الوطنى او العرقي ،او لونهم، او دينهم ،او لغتهم، اننا لنا جميع الحق في الحصول على حقوقنا الانسانية على قدم المساواه وبدون تمييز.





وتصاعدت الاحتجاجات في محيط البيت الأبيض، على خلفية مقتل الأمريكي ذا الأصول الإفريقية، جورج فلويد.





وأطلقت الشرطة الأمريكية القنابل الغازية المسيلة للدموع في محاولة منها لتفريق المتظاهرين أمام البيت الأبيض.





وفرضت السلطات الأمريكية حظر التجول في مدن أمريكية كبرى لوقف أعمال النهب والشغب والاحتجاجات على عنف الشرطة وذلك لليلة السابعة على التوالي.





وهتف المتظاهرون أمام البيت الأبيض منددين بعنف الشرطة الأمريكية ضد المتظاهرين السود، فيما أشعلوا النيران في العديد من المحال التجارية، وحملوا لافتات احتجاجية ضد ترامب.



