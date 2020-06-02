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أخبار العالم

دهس مجموعة من عناصر الشرطة الأمريكية في نيويورك.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:15 ص
صدى البلد
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شريف سيد
تعرض عناصر من الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، لحادث دهس تعرضوا لها عقب مرور سيارة قرب تجمع لهم في شوارع نيويورك الأمريكية. 

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنشر قوات الجيش الأمريكي في البلاد، وذلك في حالة فشل حكام الولايات في السيطرة على الأوضاع في الشارع الأمريكي. 

وأكد ترامب اليوم الثلاثاء، عمله على تطبيق العدالة والقانون في قضية مقتل الشاب جورج فلويد. 

وأضاف ترامب في كلمة من البيت الأبيض، أنه سيعمل على احترام قانون البلاد. 

وقال ترامب في كلمته إنه سيعمل على حماية المتظاهرين السلميين ولن يسمح باختطاف أصواتهم. 
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