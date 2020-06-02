للحد من انتشار كورونا.. استمرار حملات الرش والتطهير بمراكز وقرى أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،استمرار حملات الرش والتطهير بمراكز وقرى المحافظة خاصة خلال الفترة المسائية استغلالًا لساعات الحظر تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".





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وأوضح المحافظ أنه تم تنفيذ حملة رش وتطهير للمنشآت والمرافق مساء أمس "الاثنين" بحي شرق أسيوط بقيادة المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد ضمن الحملات التي تنفذها المحافظة بالمراكز والأحياء منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد حيث استهدفت تطهير شوارع الجمهورية والنميس وميدان الحرب والسلام والمنطقة المحيطة للجامعة القديمة والوليدية بمناطق حي شرق ؛ وذلك بمشاركة أيمن محروس رئيس حي شرق أسيوط ، وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة مضيفًا أن مثل تلك الحملات يتم شنها بالمراكز والقرى والنجوع بقيادة رؤساء المراكز بالتنسيق والتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وبالتنسيق مع بعض مؤسسات المجتمع المدني.





وناشد محافظ أسيوط ؛ المواطنين بمنع التجمعات والإلتزام بالقرارات الصادرة بشأن تجنب نشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظًا على حياتهم واتباع سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس مشيراَ إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن او رسائل الواتس اب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه بالاضافة الى ارقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.



