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حوادث

بكمامات وإجراءات وقائية.. إيداع المتهمين بحرق كنيسة كفر حكيم القفص

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:25 م
المستشار محمد شيرين
المستشار محمد شيرين فهمي
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أحمد مهدي
أودعت قوات الأمن متهمي القضية المعروفة إعلاميا بـ "حرق كنيسة كفر حكيم" قفص الاتهام في قاعة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قبل النطق بالحكم عليهم. 

وتجرى عمليات وقائية واحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا داخل المحكمة، حيث ظهر المتهمون مرتدين كمامات داخل القفص. 

وتنطق الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بحُكمها على 9 متهمين في القضية. 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود، وسكرتارية الاستاذ حمدي الشناوي. 

والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من عبد الرؤوف نجم عبد الوهاب، وسعيد يحيى عتريس أحمد، وحسام الدين محمود السيد، وأشرف سعد حنفي، وياسر سامي إسماعيل علي، وطارق إبراهيم أحمد زايد عيد، وشريف السيد عبده، وماهر جميل عبد العظيم القهاوي، وصبحي ربيع عبد العال حسن. 

جدير بالذكر أنهم صدر ضدهم جميعا حكم غيابي بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين وألقي القبض عليهم مؤخرًا، فتمت إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب. 

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم التورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة. 
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