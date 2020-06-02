تقنية الزراعة البرجية .. في أحدث الجلسات الافتراضية لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب

استضافت أحدث الجلسات الافتراضية التنى ينظمها معرض أبوظبي الدولي للكتاب، خبير الزراعة الحضرية الأمريكي ستيفن ريتز الذي تحدث عن ازدهار تقنيته المبتكرة لزراعة الحدائق البرجية في دولة الإمارات العربية المتحدة.





يأتى هذا بعد تأجيل الدورة الثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب إلى العام القادم بسبب وباء "كوفيد-19"، نظمت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي سلسلة من الجلسات الحوارية الافتراضية عبر الإنترنت للضيوف الذين كان مقررًا استضافتهم في المعرض بحيث يستطيع المشاهدون متابعتهم بأمان من منازلهم.





وتناولت الجلسة، التي أقيمت يوم الخميس تحت عنوان "تغيير العالم بقوة النبات"، رحلة ريتز إلى عالم الشهرة من خلال تطبيقه لأساليب تعليمية مبتكرة في عدد من أفقر المجتمعات الأمريكية، ومشاريعه المستمرة في دولة الإمارات، والكتب العديدة التي نشرها.





وكان ريتز، الذي يُعرف بلقب "المعلم المفضّل في أمريكا"، قد أطلق حركة تغيير خضراء من المدرسة التي كان يدرّس فيها بجنوب برونكس في مدينة نيويورك؛ حيث بدأ بزراعة النباتات في الفصول الدراسية بطريقة الزراعة المائية، الأمر الذي شجع طلابه على اتباع أنماط حياة صحية مستدامة.





وجاء ريتز لأول مرة إلى دولة الإمارات في عام 2015 كواحد من المرشحين العشرة المتأهلين للفوز بجائزة "أفضل معلم في العالم". ومع أنه لم يفز بالجائزة حينها، إلا أنه حصل على المركز الثاني واستخدم جائزته المالية لتطوير "جرين برونكس ماشين"، وهو منهج مخصص لزراعة الحدائق في الفصول الدراسية بات يتم تدريسه الآن حول العالم.

ولفتت أعمال ريتز انتباه الدكتور عبدالله الكرم، رئيس مجلس المديرين ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، الذي دعاه للعودة إلى دولة الإمارات؛ وشرع ريتز بزيارة المدارس والجامعات والشركات لشرح أساليبه. كما بدأ العمل مع الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي، المستشار البيئي لحكومة إمارة عجمان والمعروف باسم "الشيخ الأخضر" لعمله في المجال البيئي، ويتعاونان حاليًا على تأليف كتاب بعنوان "إحضار المزرعة إلى الصحراء" سيتم إصداره في عام 2021.





يعمل ريتز أيضًا مديرًا للصحة والعافية والابتكار في شبكة المدارس الخاصة الدولية "إيسول إديوكيشن" التي تدير العديد من المدارس الخاصة في دولة الإمارات. وهو الآن مقيم في "مدرسة فيرغرين الدولية" في المدينة المستدامة بدبي .





وقال ريتز خلال الجلسة الحوارية أن أكثر ما يسعده في الحياة هو لقاء الأطفال، وإلهام المعلمين، وقدرته على نشر أساليب الحياة الصحية في دولة الإمارات من خلال شغفه وأهدافه وآماله.





واستضافت الجلسات الافتراضية السابقة لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب خبير السلوك السويدي توماس إريكسون؛ وخبير التدريب للبقاء على قيد الحياة جون هادسون؛ والشاعر البريطاني من أصل أثيوبي ليم سيساي؛ وآنابيل كارمل، المؤلفة المعروفة في مجال كتب الطبخ للأطفال.