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ثقافة

الفنان السويسري زيمون يقدم عرضًا افتراضيًا احتفالا بإطلاق الأرشيف الرقمي لمعرضه

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:02 م
زيمون
زيمون
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طارق موسى

أعلن رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي عن إطلاق أرشيفه الرقمي الثاني والخاص بمعرض الفنان السويسرى زيمون، يوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو، وذلك ضمن سلسلة الفعاليات الفنية الافتراضية بعنوان "تقصي: أرشيفات ولقاءات" التي تجمع الجمهور والفنانين الذين شاركوا في معارض رواق الفن السابقة. 


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وسيحتفي رواق الفن بإطلاق الأرشيف الخاص بكل معرض من خلال استضافة جلسة مع الفنانين المشاركين فيه. وسيقدم الفنان السويسري زيمون عرضًا افتراضيًا جديدًا صمم خصيصًا لجمهور رواق الفن، حيث سيقدم لهم عرضًا صوتيًا بإمكانهم الاستماع إليه من المنزل باستخدام سماعات الأذن وفي الظلام.


وستنطلق جلسة "تقصي: زيمون" الافتراضية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات، يوم الثلاثاء المقبل، وسيتم عرضها عبر خاصية البث المباشر على الصفحة الرسمية لرواق الفن على "فيسبوك".


وسيتضمن الأرشيف الرقمي للمعرض، الذي سينطلق عبر الإنترنت مساء الثلاثاء المقبل، على مجموعة واسعة من مقاطع الفيديو والصور والملفات التي يمكن تحميلها مثل المواد المؤرشفة، وكتيّب للجماهير اليافعة، بالإضافة إلى مقتطفات من أول مشروع كتابي يتناول أعمال زيمون، والذي أطلقه رواق الفن وتولت تحريره مايا أليسون، رئيسة القيّمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي والمدير التنفيذي لرواق الفن.


وافتتح معرض زيمون في رواق الفن في فبراير 2019 متضمنًا حدثان رئيسيان تمثل أولهما عرض أعمال الفنان زيمون للمرة الأولى في الخليج العربي، بما في ذلك عرض عمل تم تكليف الفنان به للمرة الأولى، ليليه إطلاق أول مشروع كتابي يتناول أعمال زيمون المعروفة على مستوى العالم، حيث سيشهد العام القادم معارضًا له في معرض هايوارد بلندن، والمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر في كوريا، ومتحف الملكة صوفيا المركزي الوطني للفنون في إسبانيا. ويتيح الأرشيف الرقمي للجمهور فرصة استكشاف أعمال زيمون كما تم عرضها برواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي.


ويمكن للجمهور الاستماع إلى أعمال زيمون الصوتية السابقة هنا: https://www.zimoun.net/audio/


ويشار إلى أن سلسلة "تقصي: أرشيفات ولقاءات" ستتضمن عشر فعاليات أرشيفية تتيح للمتابعين والمهتمين فرصة استكشاف معارض رواق الفن السابقة، وستختتم سلسلة الفعاليات بإطلاق كتيب في الذكرى السنوية السادسة، والذي سيكون بمثابة عرض لرحلة رواق الفن منذ انطلاقته عام 2014.


وتم إطلاق أول أرشيف رقمي في السلسلة، الخاص بمعرض "سرديات تأملية" في 18 مايو، ويمكن للجمهور الاطلاع عليه  إليه على صفحة سلسلة "تقصي: أرشيفات ولقاءات.

 


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