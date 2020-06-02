صحة الدقهلية: تجهيز أماكن مخصصة لعزل الأطقم الطبية بالمستشفيات

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات صحفيه له مساء اليوم عن تجهيز أماكن مخصصة لعزل وعلاج الاطقم الطبية بمستشفي صدر المنصورة بسعة ٣٠ سرير مجهز بكافة التجهيزات الطبية اللازمة وباعلي مستوي من منطلق الحرص علي سلامة الاطقم الطبية التي تقدم اعظم التضحيات خلال المرحلة الحالية.





وأضاف وكيل الوزارة أن ذلك يأتى بالاضافة الي انة يتم تجهيز مكان مماثل بمستشفي المنصورة الدولي بسعة ٢٤ سرير وسيكون جاهز بافضل التجهيزات خلال ايام مشيرا الى انه تم تخصيص اماكن لغزل الاطقم الطبية المصابة بجميع المستسفيات العامة والمركزية.





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واشار وكيل الوزارة الى أن حماية الاطقم الطبية في هذه المواجهة واجب واولوية حتي يتمكنوا من استكمال المسيرة في هذه المواجهة وتقديم الخدمة لابناء هذا الوطن الغالي ونسال الله عز وجل ان نتخلص قريبا من هذا الوباء.



