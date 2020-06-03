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توك شو

بعد حرمان من الإنجاب لـ 11 عاما.. مصابة بـ كورونا ترزق بمولودتها الأولى ..فيديو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:00 ص
كورونا
كورونا
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور محمد الشاذلي، طبيب النساء والولادة، إن فرحته بنجاحه في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" لا توصف، موضحًا أن السيدة التى أجرى لها العملية لا تنجب منذ 11 عاما، وهو ما جعله يبذل والطاقم الطبى،  مجهودًا كبيرًا من أجل النجاح.

وأضاف "الشاذلى"، في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هذه الواقعة لن ينساه أبدًا، متابعا "فى ظل الضغط الذى واجهانا، وبعد إنجاب السيدة مولدتها قلت ليها هتسميها إيه؟ فقالت أبوها عاوز يسميها كورونا.. فضحكنا وأضفت حالة من السعادة".

ولفت "الشاذلى"، إلى أن الطفلة بصحة جيدة، وتم تسليمها إلى أهلها، وتمت تسميتها "هالة"، موضحًا أنه علم ذلك من أهلها.

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