"السعيد": حلم إنشاء مستشفى جامعة بنها التخصصى الجديد يتحقق على أرض الواقع..صور

أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، على أن الجامعة تولي ملف مشروع إنشاء المستشفي التخصصي الجامعى الجديد اهتماما كبيرا ، مشيرا الى أن المشروع كان ولا يزال حلما لأبناء القليوبية، وتأكيدا حقيقيا على أرض الواقع لالتزام جامعة بنها بدورها المجتمعي وتخفيف العبء عن مستشفى بنها الجامعي، الذي يقدم الخدمة الطبية لأبناء محافظة القليوبية وعدد من المحافظات المجاورة.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذى عقده السعيد مع لجنة التوجيه والاشراف والمتابعة علي تنفيذ وتجهيز مشروع مستشفي بنها الجامعي التخصصي الجديد برئاسة الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق والاستاذ المتفرغ بكلية الطب بجامعة بنها وحضور الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة السابق والاستاذ المتفرغ بكلية الطب بجامعة بنها وأعضاء اللجنة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه من التمويل الذاتي بالجامعة لتكون نواة للبدء في الأعمال التمهيدية لإنشاء المستشفى التخصصي الجديد ، كما انه جارى تدبير 50 مليون جنيه اخرى من الموارد الذاتية التى هى فى الاساس تأتى من المجتمع وتعود له مرة اخرى من خلال خدمات الدور المجتمعى الذى تقوم به الجامعة فى القطاعات المختلفة.

وطالب السعيد مؤسسات المجتمع المدنى بالتعاون مع الجامعة والمحافظة للمساهمة في إنشاء هذا المشروع العملاق والتبرع علي حساب المستشفيات الجامعية رقم 99999 مؤكدا أن مشروع مستشفى جامعة بنها التخصصي الجديد سوف يتكلف ما يقرب من مليار ونصف جنيه شاملة الإنشاءات والتجهيزات الطبية اللازمة.

ووجه السعيد الشكر لجميع قيادات جامعة بنها السابقة من رؤساء ونواب كما وجه الشكر لقيادات محافظة القليوبية السابقة والحالية والجهاز التنفيذى فى المحافظة لدورهم في تبني ودعم المشروع طوال السنوات الماضية حتى يرى النور من خلال تضافر العمل والجهود من الجميع ، كما وجه رئيس الجامعة الشكر لمدير أمن القليوبية لتنفيذ حملة لازالة الاشغالات والتعديات بأرض المشروع.

وأعطى رئيس الجامعة تعليماته بسرعة تخصيص وتجهيز مقر للجنة التوجيه والاشراف والمتابعة علي تنفيذ وتجهيز مشروع مستشفي بنها الجامعي التخصصي الجديد فى مكان إنشاء المشروع لمتابعة تنفيذ مراحل المشروع أولأ بأول مؤكدا ان ادارة الجامعة سوف تظل داعمة لأعضاء اللجنة وتقديم الدعم اللوجيستي لأداء مهامها ودعم قراراتها التى تتمتع بالاستقلالية التامة.

وأثنى السعيد على أعضاء اللجنة مؤكدا انها تتضم قامات وخبرات متنوعة وأجيال فى مختلف التخصصات قادرة علي إنجاز مشروع إنشاء المستشفى التخصصي الذى يعد إنجازا طبيا عظيما ونقلة نوعية للخدمة الطبية المقدمة لمواطني محافظة القليوبية ومحافظات الدلتا.

من جانبه أعرب الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق عن سعادته برئاسته للجنة التوجيه والإشراف والمتابعة علي تنفيذ وتجهيز مستشفي بنها الجامعي التخصصي الجديد مشيرا الى ان كل عضو فى اللجنة لديه استعداد للمشاركه في العمل المجتمعي.

وقال عدوى إن اجتماع اليوم هو خطوة تاريخية ليتحقق حلم انشاء المستشفى التخصصى الجديد الذى سيسهم في خدمة أهالي القليوبية وتطوير عملية التعليم الطبي بالجامعة مؤكدا أننا سنطرق كل الأبواب من أجل تسويق وانجاز هذا المشروع العملاق الذى يعد إنجازًا جديدًا للتعاون المثمر بين الاجهزة التنفيذية بالمحافظة وجامعة بنها.

واكد وزير الصحة الأسبق أن انشاء المستشفي الجديد يتطلب مخططا استراتيجيا عاما وفقا لاحتياجات محافظة القليوبية ، مشيرا الى أن اللجنة سوف تعمل فى اسرع وقت لتحقيق الانجازات علي أرض الواقع وفقا للخطة الموضوعة لانشاء المشروع الذى سوف يكون داعم للخدمة الصحية والتعليمية طبقا للأكواد المصرية التي تضاهي الأكواد العالمية.

وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قد أصدر قرارا بتشكل لجنة للتوجيه والاشراف والمتابعة علي تنفيذ وتجهيز مشروع مستشفي بنها الجامعي التخصصي الجديد برئاسة الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق والاستاذ المتفرغ بكلية الطب بجامعة بنها.

وتضم اللجنة فى عضويتها نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة " بصفته " ، والدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة السابق والاستاذ المتفرغ بكلية الطب بجامعة بنها، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية "بصفته" ، والقائم بعمل المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها "بصفته" ، ونائب المدير التفيذي لمستشفيات جامعة بنها للشئون العلاجية "بصفته" ، ونائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها للشئون المالية والادارية "بصفته" ، ورئيس هيئة المستشارين القانويين لرئيس الجامعة "بصفته" ، والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة "بصفته" ، ورئيس لجنة الفراغات بالجامعة "بصفته"، وأمين الجامعة المساعد للشئون المالية "بصفته".

كما تضم اللجنة فى عضويتها أيضا الدكتورة ايمان البيطار وكيل كلية الطب البشري السابق بجامعة بنها ، والدكتور حسام الدين عبد العظيم مدير عام مستشفيات جامعة بنها السابق والاستاذ بكلية الطب بجامعة بنها ، والدكتور ابراهيم راجح الاستاذ بكلية الطب بنها ، والدكتوأحمد يوسف رزق الاستاذ بكلية الطب بنها ومنسق لجنة تنمية موارد ، وشيرين شوقي سليمان مدير عام التفيش المالي والاداري بالمحافظة ( ممثلا عن محافظة القليوبية ) ، والمهندس ياسر سيد مرعي مدير عام الشئون الهندسية بالمحافظة ( ممثلا عن محافظة القليوبية ).

وتختص اللجنة بالتنسيق مع الجهة المتعاقد معها لتنفيذ اعمال المشروع والاطلاع علي تنفيذ الاعمال التي نص عليها عقد إنشاء المستشفي الجامعي التخصصي الجديد وإبداء الاقتراحات اللازمة لتنفيذ هذا العقد ، ومدي مطابقة الأعمال المنفذه للبرامج الزمنيه للمشروع ، وأيضا مدي مطابقة هذا التنفيذ للغرض من اقامة المستشفي واقتراح أفضل السبل لتحقيق ذلك.

وتتولى اللجنة بيان ما إذا كان يمكن تشغيل المستشفي تشغيلا جزيئا أو على عدة مراحل وذلك أثناء مراحل الإنشاء المختلفة ، وكيفية تحقيق ذلك ، والخدمات التي ستؤدى في هذه الحالة ومن الذي سيؤديها ، وموضع تقديمها وفقا للرسومات الهندسية للمشروع ، وبيان التجهيزات والمعدات والطواقم البشرية اللازمة لهذا التنشغيل الجزئي وما اذا كانت تتعارض مع استكمال عمليات الانشاء للمستشفي ، وكيفية ازالة هذا التعارض.

وللجنة ابداء الاقتراحات التي من شأنها الاقتصاد في نفقات الانشاءات المختلفة ، كما أن لها ابداء الراي في استحداث تخصصات طبية معينة أو التوسع في تخصصات أو خدمات قائمة بالفعل ومدي اتفاق ذلك مع الرسومات الهندسية للمشروع وامكانية تعديلها.

كما انه يجوز للجنة الانتقال الى موقع اقامة المشروع والاطلاع على كافة الرسومات والاوراق التى تلزم لأداء عملها والتنسيق مع ممثلى الجهة المتعاقد معها وتدوين ما تقوم به من اعمال فى محاضر موقعة من اعضائها على ان يقدم رئيس اللجنة تقريرا الى رئيس الجامعة كل ثلاثة شهور عن اعمالها ومدى ما حققته فى تنفيذ مهامها.

يذكر أن جامعة بنها قد حصلت علي التراخيص اللازمة لهدم كافة المنشآت الموجودة علي الارض لإنشاء المستشفى الجديد الذى يقام بإجمالى مسطحات بنائية حوالى 60000م2 وهى عبارة عن بدروم وأرضى و8 متكرر ويسع 450 سرير و15 غرفة عمليات و50 سرير بالعناية المركزة ، كما يضم المستشفى التخصصى العديد من التخصصات الطبية الجديدة.