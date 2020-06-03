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تعليم

بأيدى الطلاب..أعمال فنية وإبداعات لتجميل سور مستشفى بنها الجامعى.. صور

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:20 ص
جانب من الأعمال الفنية
جانب من الأعمال الفنية
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إبراهيم الهوارى
شارك طلاب كلية التربية النوعية فى جامعة بنها في أعمال تجميل وتطوير سور مستشفى بنها الجامعى بالرسومات واللوحات الفنية.

وحرص طلاب قسم التربية الفنية على المشاركة فى أعمال التجميل من خلال إبداعاتهم ولوحاتهم الفنية المتنوعة على سور مستشفى بنها الجامعى.

وقال الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية ان أعمال تجميل سور المستشفى الجامعى تضمنت لوحات فنية لطلاب قسم التربية الفنية تضم شعار محافظة القليوبية وشعار جامعة بنها وصور لمجموعة من كبار العلماء.

من جانبه قال الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسى لجامعة بنها إن أعمال تطوير سور مستشفى بنها الجامعى لم يكلف الجامعة جنيهًا واحدًا، حيث تولى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أعمال التطوير مجانا وهدية للجامعة وبدون أي مقابل وتم تجميل السور بلوحات فنية من طلاب كلية التربية النوعية.

وكان عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قد تفقدا أعمال رفع كفاءة وتجديد وتجميل السور الخارجى للمستشفى الجامعي للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري بالمنطقة.
بأيدى الطلاب..أعمال فنية وإبداعات لتجميل سور مستشفى بنها الجامعى.. صور
بأيدى الطلاب..أعمال فنية وإبداعات لتجميل سور مستشفى بنها الجامعى.. صور
بأيدى الطلاب..أعمال فنية وإبداعات لتجميل سور مستشفى بنها الجامعى.. صور
بأيدى الطلاب..أعمال فنية وإبداعات لتجميل سور مستشفى بنها الجامعى.. صور
بأيدى الطلاب..أعمال فنية وإبداعات لتجميل سور مستشفى بنها الجامعى.. صور
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