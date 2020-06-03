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محافظات

في 21 مركز ومدينة وحي.. محافظ الدقهلية يطلق حملة تطهير شاملة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:51 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أطلق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  اليوم حملة تطهير شاملة على مستوى 21 مركز ومدينة وحي بالتعاون مع شركة مياه الشرب ومنظمات المجتمع المدني.  

وتابع محافظ الدقهلية عمليات تسليم مواد التطهير لرؤساء المراكز والمدن والأحياء للقيام بأعمال التطهير اليومية في جميع المناطق بنطاق المحافظة.

،كما تابع أعمال تسليم تانكات المواد المطهرة والاطمئنان على توافر كافة الكميات المطلوبة لأعمال التطهير و.

وكان في استقباله المهندس خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية والمهندس محمد البسيوني رئيس حي شرق المنصورة.

ووجه لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوزيع الكميات اللازمة على الوحدات المحلية لتنفيذ أعمال التطهير بكافة المناطق والقرى. 

وكلف محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق التام ومتابعة أعمال التطهير اليومية من خلال الوحدات القروية والتأكد من إتمام عمليات التطهير لكافة الأماكن وخاصة المناطق المحتاجة. 


في 21 مركز ومدينة وحي.. محافظ الدقهلية يطلق حملة تطهير شاملة
في 21 مركز ومدينة وحي.. محافظ الدقهلية يطلق حملة تطهير شاملة
في 21 مركز ومدينة وحي.. محافظ الدقهلية يطلق حملة تطهير شاملة
في 21 مركز ومدينة وحي.. محافظ الدقهلية يطلق حملة تطهير شاملة
في 21 مركز ومدينة وحي.. محافظ الدقهلية يطلق حملة تطهير شاملة
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