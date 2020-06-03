وزيرة الصحة: تجهيز 35152 سريرا داخليا بالمستشفيات و2218 جهاز تنفس و3539 سرير رعاية

قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضًا أمام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول آخر المستجدات المتعلقة بموقف حالات الاصابة والوفاة نتيجة فيروس "كورونا" المستجد، وكذا اجمالى الحالات التى تم شفاؤها وخرجت من المستشفيات، هذا إلى جانب موقف الحالات التى تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من ايجابية إلى سلبية، منوهة إلى توزيع الحالات الايجابية على مستوى الجمهورية وأماكن تواجدها سواء كانوا يخضعون للعلاج داخل مستشفيات العزل، أو نُزل الشباب، أوعن طريق العزل المنزلى لتلك الحالات، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تم تحويلها إلى نُزل الشباب بلغ 5894 حالة، فيما سجلت الحالات التي تم عزلها بالمنزل 5484 حالة.

وأكدت وزيرة الصحة -بحسب بيان الأربعاء- أنه بتتبع معدلات الاصابة بفيروس "كورونا" على مستوى الجمهورية، وجد أن المحافظات السياحية، ومنها محافظات: مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الاحمر، والوادى الجديد، سجلت أقل عدد حالات إصابات، فيما سجلت محافظات القاهرة الكبرى، معدلات إصابة أكبر عن باقى المحافظات، وهو ما دعا إلى إتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة عدد المستشفيات داخل تلك المحافظات الأكثر إصابة، بما يسهم فى تقليل الإختناقات وتخفيف الضغط على مستشفيات العزل الموجودة بها.





كما أشارت وزيرة الصحة إلى الجهود التي تم بذلها فى إطار مواكبة زيادة اعداد الاصابات بفيروس "كورونا" التى تمت مؤخرًا، وخاصة فيما يتعلق بزيادة عدد الأسرة الداخلية بالمستشفيات، وكذا عدد أسرة الرعاية المركزة، فضلًا عن أجهزة التنفس الصناعي، وذلك سعيًا لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لمصابى الفيروس على مستوى الجمهورية، موضحةً أن إجمالي عدد المستشفيات المتعاملة مع أزمة فيروس "كورونا" وصل إلى 340 مستشفى على مستوى الجمهورية بعد إضافة 320 مستشفى فرز وعزل على مستوى الجمهورية، تضم 35152 سريرًا داخليًا، و2218 جهاز تنفس صناعي، و3539 سرير رعاية مركزة، مضيفة أنه جارٍ العمل على تجهيز 36 مستشفى أخرى، ليصبح إجمالي عدد المستشفيات التي تتعامل مع مصابي فيروس "كورونا" 376 مستشفى على مستوى الجمهورية.





وتطرق العرض إلى أعمال التطوير التي تشهدها مستشفيات الحميات والصدر، وخاصة مستشفى صدر العباسية، ومستشفى حميات إمبابة، ومستشفى القاهرة الفاطمي.





واستعرضت الدكتورة هالة زايد، عمليات إصدار التحديث الدوري لبروتوكول العلاج الخاص بفيروس "كورونا" المستجد، موضحة عناصر استمارة متابعة مصاب الفيروس، والذي يتلقى العلاج بالمنزل، والتي تتضمن بيانات تفصيلية عن المريض، وتاريخ بداية الأعراض، وتاريخ الانتهاء منها، ووجود مرض مزمن من عدمه، وعدد المخالطين للمريض بالمنزل، فضلا عن جدول يتضمن جرعات العلاج التي تسلمها وزارة الصحة للمصابين موزعة على الأيام المحددة للعلاج، موضحةً أن بروتوكولات العلاج المعتمدة للحالات المصابة، طبقا لمستوى خطورة الإصابة، تم تقسيمها إلى أربعة مستويات، تتضمن الحالات البسيطة والمتوسطة والمتقدمة والشديدة.





وأشارت الدكتورة هالة زايد إلى أن الوزارة تقوم بتوفير الادوية وفقًا لبروتوكولات العلاج المعتمدة، حيث تم توفير 500 ألف جرعة للحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات، إلى جانب 8 ملايين جرعة للمخالطين للحالات الإيجابية، وكذا 2 مليون جرعة للحالات الإيجابية التي تخضع للعزل المنزلي.





وتطرقت الوزيرة إلى عملية تجهيز جرعات العلاج وتوزيعها عن طريق القوافل العلاجية والوحدات الصحية على حالات العزل المنزلي والمخالطين، موضحةً أن إجمالي عدد وحدات الرعاية الصحية الأساسية علي مستوى الجمهورية التي تقوم بتوفير العلاج للمخالطين وحالات العزل المنزلي تبلغ 5013 وحدة.





كما تناولت الوزيرة خلال العرض بيانًا حول أعداد المعامل التابعة للوزارة التي يمكن من خلالها إجراء تحليل فيروس "كورونا" على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن عدد المعامل وصل إلى 32 معملًا موزعة على المحافظات، موضحة أنه جارٍ العمل على إضافة 8 معامل للتحليل أخرى قريبًا، بما يسهم فى زيادة القوى الاستيعابية للمعامل، منوهة بعدد المعامل التابعة للمستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، والتى بلغت 17 معملا، ليصبح إجمالي المعامل التي يمكن من خلالها إجراء تحليل فيروس "كورونا" 57 معملًا على مستوى الجمهورية.



