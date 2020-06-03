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محافظات

توفر أدوية وأجهزة تنفس.. إحنا معاك حملة بشبرا الخيمة لدعم مصابي كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:47 م
حملة إحنا معاك
حملة إحنا معاك
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إبراهيم الهوارى
أطلقت جمعية شبرا الخير، أول وأكبر جمعية خيرية شبابية في القليوبية حملة "إحنا معاك" لمساعدة مصابي فيروس كورونا المستجد والأسر المخالطة لهم في شبرا الخيمة، وذلك بالتعاون مع الإدارة الصحية بشرق شبرا الخيمة.



‎وتهدف الحملة إلى توفير أدوية وأجهزة استنشاق وكراتين سلع غذائية للحالات المصابة بفيروس كورونا والمعزولة منزليا وكذلك لكل المخالطين لها.


وتأتي المساعدات عبر التعاون مع الإدارة الصحية في شرق شبرا الخيمة بتسليمها لكل أنواع المساعدات من خلال محاضر رسمية معتمدة على أن تتولى الإدارة والمتطوعون توزيعها على الحالات بالمنازل بعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتأمين والوقاية.


‎وقال إيهاب فاروق، رئيس مجلس إدارة جمعية شبرا الخير وأحد مؤسسيها، إن المعلومات تشير حتى الآن إلى أن هناك 60 حالة إيجابية بفيروس كورونا بشرق شبرا الخيمة وضعت في العزل المنزلي تحت إشراف الإدارة الصحية بجانب أكثر من 1000 مخالط.


وأضاف: "نجحنا في الجمعية حتى الآن في توفير 20 جهاز استنشاق ومئات من الأدوية التي تستخدم مع الحالات الإيجابية والمخالطين وتم تسليمها للإدارة الصحية بجانب كراتين السلع الغذائية والتي نعمل خلال الأيام القليلة المقبلة على زيادتها".
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