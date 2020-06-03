الشركات الأمريكية تستغني عن 2.76 مليون عامل خلال شهر مايو

الشركات الأميركية بالاستغناء عن 2.76 مليون عامل آخر خلال شهر مايو، حيث استمرت جائحة انتشار فيروس كورونا في اختراق الاقتصاد الأمريكي وفقًا لتقرير من ADP، قامتبالاستغناء عن 2.76 مليون عامل آخر خلال شهر مايو، حيث استمرت جائحة انتشارفي اختراق الاقتصاد الأمريكي وفقًا لتقرير من ADP، بالإضافة إلى خسائر الوظائف العميقة بشكل خاص في الشركات الكبيرة، والتي سجلت انخفاضًا بأكثر من 1.6 مليون. وحصل قطاع التصنيع على أكبر الضربات حيث خسر القطاع 719 ألف عامل.









وكان الإجمالي المبلغ عنه أقل بكثير من تقدير 8.75 مليون من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته Dow Jones. ولم يكن سبب التباين الواسع واضحًا.





وشهد إحصاء مايو أيضًا تراجعًا حادًا في وتيرة الانخفاض من التراجع الذي بلغ 19.6 مليون في أبريل، وهو تقدير تم تعديله من 20.2 مليون التي تم الإبلاغ عنها في البداية. والتي كانت هي الخسارة الأسوأ في تاريخ مسح ADP.



