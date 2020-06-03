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فن

بالكمامة| بروفا محمد رمضان النهائية لـ كليب كورونا فيروس.. شاهد

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:45 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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آيه عاطف
نشر الفنان محمد رمضان، فيديو من كواليس كليب أغنيته الجديدة "كورونا" والتي يستعد لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة عبر القناه الرسمية الخاصة به على "اليوتيوب".

علق محمد رمضان، على الفيديو من خلال حسابه الرسمي على "انستجرام" قائلًا :"البروڤة النهائية لكليب #كورونا إنتظروه في خلال ايام على قناتي الرسمية على يوتيوب 🤩🔥💣 #ثقة_في_الله_نجاح #coronavirus #musicvideo".

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يذكر أن أجلت المحكمة الاقتصادية،  الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، التي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التي لحقت به، بمبلغ 25 مليون جنيه لجلسة ٦ يوليو للاطلاع .

وطالب المحامي، الفنان محمد رمضان، بتعويض موكله الطيار أشرف أبو اليسر، نظرا للأضرار المادية والأدبية بسبب صورة نشرها الفنان، على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.

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