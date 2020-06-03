خلال تفقده للأعمال بها.. محافظ القليوبية: تسليم مستشفى الخانكة المركزي خلال شهر.. صور

أجري عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية، اليوم، بدأها بتفقد مستشفي التأمين الصحي ببنها للاطمئنان علي تقديم الخدمة الصحية، والاطمئنان على توافر كافة الإجراءات الوقائية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفى؛ حفاظا على سلامتهم مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا ، وكذلك توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية الكافية.





واستمع المحافظ من مدير المستشفى عن الإجراءات الطبية المتبعة في التعامل مع أي حالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا أو الحالات الإيجابية وكيفية التعامل معها.





وأشاد بجهود الأطباء والتمريض في مهمتهم الإنسانية، موجها باستمرار الاهتمام والعناية بكافة الحالات والشكاوى الواردة مع تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم خاصة بطرقات المستشفى ودورات المياه حفاظا على صحة الأطقم الطبية والمرضى والعاملين.





كما تفقد المحافظ، مستشفي الخانكة المركزي، بتكلفة 220 مليون جنيه، ويضم 110 أسِرَّة إقامة وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي، حيث بلغت نسبة التنفيذ حوالي 95% وجار العمل على قدم وساق لتسليم المستشفي خلال شهر.





وأوضح المحافظ، للقائمين علي التنفيذ، أن المحافظة تمر بظروف تحتاج إلى التكاتف؛ من أجل المرور بها وذلك من خلال تكثيف العمل علي مدار 24 ساعة لتسليم المستشفي، لتسهم في تقديم الخدمة الصحيه خلال فترة انتشار فيروس كورونا وتزايد الحالات.





ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بالمتابعة والتواصل الفوري مع غرفة عمليات المحافظة والإبلاغ عن أي حالات مرضية أخرى تحتاج إلى تدخل عاجل من المحافظة لتوفير العناية الطبية اللازمة لها خاصة التي لا يتوفر التخصص الطبي لها بمستشفيات المحافظة.