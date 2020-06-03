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محافظات

صحة الشرقية: لجنة لفحص شكاوى المواطنين ومتابعة إجراءات التعامل مع وفيات كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:56 م
الدكتور هشام مسعود
الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية
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محمد الطحاوي
اكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه نتيجة للأحداث الأخيرة، بشأن التعامل مع حالات الوفاة للمصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات؛ فقد تم تشكيل لجنة برئاسة وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، وعضوية مدير إدارة المستشفيات، والتفتيش المالي والإداري، والشئون القانونية، والإدارة الهندسية؛ لبحث شكوي المواطنين، وأهالي المتوفين بالمسشتفيات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية ان ذلك جاء بعد دخول حالة- تبلغ من العمر ٨٧ عاما- إلى مستشفي ههيا المركزي، مساء أمس الثلاثاء ، اشتباه بكورونا، وتم تقديم الخدمة الطبية اللازمة لها، وفقًا لبروتوكول العلاج لهذه الحالات، ولكنها توفيت ظهر اليوم الأربعاء.

وأشار"مسعود" الي ان الفريق الوقائي سلَّم أهل المتوفى ٦ بدل وقائية لتغسيل الحالة، وتم إبلاغ غرفة الإسعاف لنقل الجثمان، وفي أثناء إنتظار سيارة الإسعاف، قام الأهالي بتصوير فيديو من داخل المستشفي، ومن داخل ثلاجة حفظ الموتي، وتصوير بعض حالات الوفاة، وادعائهم بتعطل ثلاجة حفظ الموتي، علما بأنها تعمل بحالة جيدة.

وأوضح أنهم تعدوا على أفراد الأمن، وحرر مدير المستشفي محضر شرطة بالواقعة.

وكلف وكيل الوزارة، اللجنة، ببدء أعمالها والتحقيق في الواقعة؛ لمعرفة ملابساتها.

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