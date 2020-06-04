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فن

محتاجين مستشفيات لعزل المتنمرين.. بسمة وهبة تهاجم العنصريين تجاه شقيقة محمد رمضان

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:02 ص
بسمة وهبة
بسمة وهبة
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اسماء الحسينى
هاجمت الاعلامية بسمة وهبة الساخرين من شكل "ايمان رمضان " شقيقة النجم محمد رمضان بصيغة شديدة اللهجة ووصفت هذه الرورد القاسية الموجهة لشخصها ب "قلة أدب"

وقالت إن ما تعرضت له ايمان رمضان من تعليقات الجمهور القاسية على مظهرها في يوم زفافها من أنواع العنصرية غير الرحيمة ويعتبر هذا الفعل من الجهل والمرض النفسى.

كما أضافت بلغة حادة أن ما نحتاجه في وقتنا الحالى ليست مستشفيات عزل من الكورونا وانما نحتاج لمستشفي نفسي لعلاج المتنمرين  من العنصرية 

وتابعت أن هذه العنصرية جديرة بأن تتسبب في انتحار وأذية الكثير كما شكرت بسمة وهبه ايمان رمضان وباركت لها زفافها وأهدتها "دبوس شرف" على ردها الراقي تجاه هذه التعليقات.
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