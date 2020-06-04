محتاجين مستشفيات لعزل المتنمرين.. بسمة وهبة تهاجم العنصريين تجاه شقيقة محمد رمضان

هاجمت الاعلامية بسمة وهبة الساخرين من شكل "ايمان رمضان " شقيقة النجم محمد رمضان بصيغة شديدة اللهجة ووصفت هذه الرورد القاسية الموجهة لشخصها ب "قلة أدب"





وقالت إن ما تعرضت له ايمان رمضان من تعليقات الجمهور القاسية على مظهرها في يوم زفافها من أنواع العنصرية غير الرحيمة ويعتبر هذا الفعل من الجهل والمرض النفسى.





كما أضافت بلغة حادة أن ما نحتاجه في وقتنا الحالى ليست مستشفيات عزل من الكورونا وانما نحتاج لمستشفي نفسي لعلاج المتنمرين من العنصرية



