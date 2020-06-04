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توك شو

منها الإسهال.. أعراض أولية لمصابي كورونا.. فيديو

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:06 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام بالمستشفيات الجامعية: إن الأعراض الأولية لكورونا هى إرتفاع درجة الحرارة والكحة الجافة والشعور بتكسير بالجسم والصداع، بالإضافة إلى ظهور أعراض جديدة وهى فقد حاسة التذوق والشم والإسهال.

وأضاف "عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، أنه توجد بكل  محافظة مستشفى جامعى تستقبل المرضى، موضحا أنه خلال الثلاثة أشهر السابقة ومن خلال التجربة العملية للتعامل مع مصابي كورونا على مستوى العالم تبين أنه من كل 100 مريض كورونا هناك 80 تقريبا من هؤلاء المرضى لا يوجد لديهم أعراض ويأتى لهم الفيروس ويتعافون منه فى أغلب الأوقات بدون أن يشعروا.

وتابع أن مصابي كورونا التى ليست لديهم أعراض يكونوا خطرا أكبر على من حولهم، حيث إنه من الممكن أن ينقل العدوى للمجتمع ، إلا فى حالة إتباعهم للإجراءات الوقائية مثل التباعد الاجتماعى والبقاء بالمنزل وارتداء الكمامات أثناء الخروج.

وأكد أنه من المفترض على جميع المواطنين سواء لديهم أعراض أو غيرها الالتزام بأساليب الوقاية الشخصية وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى وغسل اليدين بشكل مستمر بالماء والصابون، مضيفا أن ال20% الذى تظهر عليهم الأعراض يوجد منهم من 10 إلى 15 تأتى لهم أعراض من خفيفة إلى متوسطة، ومن 5 إلى 7% لديهم أعراض شديدة وهناك قليل منهم يتم إدخاله إلى العناية المركزة وقد تأتى إلى الوفاة.

وأفاد أن من عليهم الإحتجاز بالمستشفيات الأشخاص الذى لديهم أعراض شديدة أو مزمنة من الممكن أن تتطور حالتها فى أى لحظة إلى أعراض شديدة تؤدى للوفاة، مضيفا إلى أن نسبة الذكور الأعلى بالإصابة بالفيروس من الإناث بشكل كبير، بالإضافة إلى أن الفئة العمرية بالإصابة بكورونا هى من 49 إلى 59.

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