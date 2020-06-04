AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

لمدة شهرين.. الإسكان تعفي حاجزى شقق المدن الجديدة من غرامات التأخير

الخميس 04/يونيو/2020 - 12:01 م
صدى البلد
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت منح تيسيرات لمدة شهرين، تبدأ من اليوم الخميس 4 يونيو، للإعفاء من سداد غرامات التأخير، بنسب محددة، للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضى السكنية الصغيرة، والأراضي الصناعية، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة.

ويأتي ذلك طبقًا لما يلى: الإعفاء من كامل غرامات التأخير، فى حالة السداد لكامل المستحقات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70 %، فى حالة سداد نسبة 75 % من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45 %، فى حالة سداد نسبة 50 % من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20 %، فى حالة سداد نسبة 25 % من المتأخرات.

اقرأ أيضا:
وأشار المهندس محمد أنور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إلى أن هذه التيسيرات تسرى لمن صدر لهم قرارات بالإلغاء، وتعذر السحب فعليًا لأن المبنى تمت إقامته ومأهول بالسكان.

وتابع هلال، أنه بالنسبة للوحدات السكنية، أن يكون المقيم بها هو المخصص له الوحدة مع عدم وجود تخصيص لوحدة أخرى بذات المدينة، موضحًا أنه يتم تطبيق التيسيرات بالشروط الآتية (أن تكون أعمال البناء تمت بموجب ترخيص صادر من جهازالمدينة المختص – التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة – لا تسرى هذه التيسرات على ما سبق سداده قبل الإعلان).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. وحدات وزارة الإسكان الجديدة من مجموعة طلعت مصطفى بالرحاب تنفذ فى 5 دقائق فقط

المتر يبدأ من 8.8 ألف جنيه.. ننشر آلية السداد لـ شقق JANNA للإسكان الفاخر

بادر بالتسجيل.. تفاصيل كاملة وأسعار وطرق حجز وحدات الإسكان الاجتماعي الجديدة

فيديو جراف.. معلومات عن مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضرائب الإضافية.. اعرف أكثر

بدءا من الخميس.. الإعفاء من غرامات التأخير لأقساط الوحدات السكنية بالمدن الجديدة

نشرة خدمات صدى البلد | تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك.. بنك عودة يلغي رسوم إصدار البطاقات الائتمانية السنوية.. وإعفاء غرامات التأخير لأقساط الوحدات السكنية بالمدن الجديدة

ترشيحاتنا

لمرضى السكر.. نصائح مهمة عند الإصابة بفيروس كورونا

بعد تشريح جثمانه.. اكتشاف إصابة جورج فلويد بفيروس كورونا

الإصابات تتجاوز 6.6 مليون.. أحدث إحصائية لـ فيروس كورونا حول العالم

أخبار الفن.. نتيجة تحليل أحمد السقا وزوجته.. إصابة رحمة بفيروس كورونا.. انتحار فنانة هندية

هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة ؟.. مستشار المفتي يجيب

#احذفوا_لعبة_ببجي يتصدر تويتر بسبب تحديثها الأخير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داليا البحيري تشارك بجلسة تصوير لمجلة Elle في نسختها العربية.. صور

لمرضى السكر.. نصائح مهمة عند الإصابة بفيروس كورونا

رعد وأمطار مفاجئة تضرب سماء القاهرة والمحافظات| فيديو وصور