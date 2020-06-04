بالأسماء.. ننشر حركة المحليات الجديدة 2020

أعلن اللواء محمود شعراوي ، وزير التنمية المحلية، أن هناك حركة تنقلات لقيادات الإدارة المحلية تتضمن حوالي ١٦١ قيادة، تضم ١٣ سكرتيرا عاما، و٧ سكرتير عام مساعد، و١٤١ رئيس مركز ومدينة وحي "٨٩ رئيس مركز ومدينة، و٤٧ رئيس حي، و٥ ندب بديوان عام المحافظة"، وقد تأخر موعد الإعلان عن حركة المحليات بالمحافظات، أكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا.





وتضمنت حركة المحليات التي أصدرها وزير التنمية المحلية اليوم، الخميس، تعيين كل من عبد الفتاح حمدى تمام عطية، سكرتير عام البحر الأحمر "تم تعيينه سكرتير عام الإسكندرية"، وأشرف مصطفى محمد إبراهيم، سكرتير عام محافظة الوادى الجديد "تم تعيينه سكرتير عام مطروح"، وأشرف محمد حسنين موافي، سكرتير عام محافظة الأقصر "تم تعيينه سكرتير عام محافظة كفر الشيخ"، وعبد القادر عبد الخالق عبد القادر النورى، سكرتير عام الفيوم "تعيينه سكرتير عام محافظة الدقهلية"، ونادر حنفي محمود عشماوي "تمت ترقيته سكرتير عام جنوب سيناء".









كذلك تمت ترقية طارق عبد العظيم محمد جبر "لسكرتير عام محافظة السويس"، وهشام أحمد على شادى "تمت ترقيته سكرتير عام محافظة بنى سويف"، ومحمد عبد الجليل محمد النجار، سكرتير عام أسيوط "تم تعيينه سكرتير عام محافظة المنيا"، ومحمد محمود أبو غنيمة، سكرتير عام محافظة مطروح "تعيينه سكرتير عام محافظة الفيوم"، وحسين أحمد كمال الجندى، سكرتير عام محافظة الشرقية "تم تعيين سكرتير عام محافظة أسيوط"، وحاتم زين العابدين البيه، رئيس مدينة ومركز المحلة الكبرى بالغربية "تم تعيينه سكرتير عام محافظة الوادي الجديد"، واللواء محمد كمال البندارى، سكرتير عام محافظة كفر الشيخ "تم تعيينه سكرتير عام محافظة البحر الأحمر"، ومحمد عبد الفتاح آدم عثمان، سكرتير عام محافظة المنيا "تم تعيينه سكرتير عام محافظة الأقصر".









كما تضمنت الحركة التي أصدرها اللواء محمود شعراوى فيما يخص سكرتيري العموم؛ تعيين كل من هشام على إبراهيم الطويل، رئيس مدينة ومركز أسيوط، "تم تعيينه سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر"، وسيد محمود عبد الله، سكرتير عام مساعد الوادى الجديد "تم تعيينه سكرتير عام مساعد الوادى الجديد"، وطارق محمد إبراهيم الوراقى "تمت ترقيته سكرتير عام مساعد محافظة سوهاج"، وأيمن محمد رضا أبو النجا، رئيس مدينة أسوان "تم تعيينه سكرتير عام مساعد محافظة أسوان"، وحسام حمودة أحمد "تمت ترقيته لسكرتير عام مساعد محافظة بني سويف"، ومجدى محمد عبده الوصيف رئيس حي شرق مدينة نصر "تم تعيينه سكرتير عام مساعد جنوب سيناء"، ومنال عطية توفيق الغندور "تم تعيينه سكرتير عام مساعد الدقهلية"، وياسر فاروق حفناوى السيد "تم تعيينه سكرتير عام مساعد محافظة كفر الشيخ"، ونجوى أحمد عبد الرحمن العشيرى، رئيس حي غرب شبرا الخيمة "تم تعيينها سكرتير عام مساعد الغربية".







