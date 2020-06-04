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منوعات

لوقف حجم الوفيات.. بيل جيتس: لا يمكن استثناء أحد من علاج فيروس كورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:32 م
صدى البلد
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مريم صليب
أكد الملياردير العالمي بيل جيتس خلال حواره مع سكاي نيوز أن العالم كله يسعى اليوم إلى إنتاج مصل لعلاج فيروس كورونا في أسرع وقت لوقف حجم الوفيات التي تجتاح العالم بشكل مستمر منذ نهاية العام الماضي.

وبحسب ما قال جيتس، إن إنتاج لقاح لفيروس كورونا لن يكون بسهولة وسيتكلف مليارات الدولارات، وقد تتراوح المبالغ بين 10-20 مليار دولار للتأكد من إنتاج كميات كبيرة من المصل. 

وأشار بيل جيتس في حواره، إلى أن العالم كله بحاجة للقاح وأن الدولة التي ستعلن أنها تنتج لقاح لعلاج كورونا ستتحمل إنتاج مليارات العبوات خلال مدة قصيرة لإنقاذ العالم. 

وأوضح أنه لا يمكن استثناء أحد من استخدام اللقاح بسبب الفقر أو النزاعات السياسية أو العرقية والمتاجرة بالدواء. 
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