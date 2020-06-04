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فن

هروبا من ألتراس الأهلي .. أحمد شوقي يغلق حسابه على فيسبوك

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:13 م
أحمد شوقي
أحمد شوقي
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آيه عاطف
أغلق الناقد أحمد شوقي، حسابه على "فيس بوك"، بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له من قبّل "التراس الأهلي" على "تويتر"، خلال الساعات القليلة الماضية بسبب سخريته من شهداء مذبحة بورسعيد.  

وكان هاشتاج #فضيحه_مهرجان_القاهره ، وهاشتاج #مدير_فني_المهرجان_متطرف تصدر تريند "تويتر" بعد إعلان تولي الناقد أحمد شوقي، منصب المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك خلفًا للناقد الكبير الراحل يوسف شريف رزق الله. 

وحدثت الأزمة بسبب آراء أحمد شوقي في الكثير من الوقائع الإنسانية كان أبرزها واقعة مذبحة إستاد بورسعيد، حيث علق: "كسبتوا الكاس واحتفلتوا أهو والشوارع مليانة أحمر في أحمر .. نلعب الدوري بقى ولا لسة تعليمة بورسعيد بتوجعكم؟".

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كما قال من خلال منشور آخر: "بصراحة مش عيب على التراس جهلاوي إنهم يشتموا شيكابالا .. طبيعي دي الكورة وده التشجيع .. العيب كل العيب في الاندفاع اللي خلاه يتبرع بإتنين مليون جنيه وهو أصلا عليه ديون".

كما هاجم الجمهور أحمد شوقي، أيضًا لأنه دائماً ما يلجأ لاستخدام ألفاظ بذيئة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لا تليق مع كونه ناقداً فنيًا، يحتل منصبًا مهمًا في مهرجان عريق مثل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وخلفًا لناقد كبير مثل يوسف شريف رزق الله.
هروبا من ألتراس الأهلي .. أحمد شوقي يغلق حسابه على فيسبوك
هروبا من ألتراس الأهلي .. أحمد شوقي يغلق حسابه على فيسبوك
هروبا من ألتراس الأهلي .. أحمد شوقي يغلق حسابه على فيسبوك
هروبا من ألتراس الأهلي .. أحمد شوقي يغلق حسابه على فيسبوك
هروبا من ألتراس الأهلي .. أحمد شوقي يغلق حسابه على فيسبوك
هروبا من ألتراس الأهلي .. أحمد شوقي يغلق حسابه على فيسبوك
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