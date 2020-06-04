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برلمان

محذرا من كارثة صحية..أسامة الشاهد يطالب بتغليظ عقوبة إعادة بيع الكمامات المستعملة

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:55 م
الكمامات
الكمامات
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حسن رضوان
طالب المهندس أسامة الشاهد، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، بضرورة تغليظ عقوبة إعادة تدوير الكمامات وبيعها مرة أخرى، محذرا من أن ذلك يمثل كارثة طبية تهدد صحة المصريين.

وقال: "بعض معدومي الضمير استغلوا أزمة فيروس كورونا وما تبعها من قرارات إلزامية بارتداء الكمامات للوقاية من الفيروس في إعادة استخدام الكمامات وغسلها وبيعها بأسعار أقل".

وأشار الشاهد، إلى أن هذه الظاهرة تمثل كارثة حقيقة تستوجب على كافة الجهات وخصوصا الرقابية بالقيام بدورها في تتبع مرتكبي هذه الجريمة وتوقيع أقصى عقوبة عليهم.

وشدد نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، على المواطنين ضرورة توخي الحذر وعدم شراء المستلزمات الطبية سواء الكمامات أو الجوانتيات إلا من الأماكن المعروفة مثل الصيدليات أو أماكن بيع المستلزمات الطبية، والتأكد من أنها غير مجهولة المصدر، حتى لا تتحول من وسيلة حماية إلى مصدر العدوى.
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