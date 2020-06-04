AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الفيوم يُشدد على متابعة التزام الفرق الطبية بالمستشفيات في الفيوم

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:08 م
محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
Advertisements
قسم المحافظات
عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة الطبية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والعلاجية، والتزام الفرق الطبية بمستشفيات الفحص والعزل لمصابي فيروس كورونا، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتورة أميمة عباس، مدير مديرية الشئون الصحية بالفيوم، وأعضاء اللجنة.

ووجه محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، أعضاء اللجنة، بالمرور الدوري على جميع مستشفيات الفحص والعزل والمستشفيات المركزية والمراكز الطبية، لمتابعة آليات صرف العلاج اللازم للحالات الإيجابية ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى، مشددًا على ضرورة التأكد من التزام الأطقم الطبية بالإجراءات الوقائية، فضلًا عن توفير أدوات الحماية الشخصية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفيات.

وأشار المحافظ إلى إعداد خطة لضمان توافر الأطباء والتمريض بجميع المستشفيات مع المتابعة الدورية لالتزامهم، فضلًا عن الاهتمام بالدعم النفسي للفرق الطبية المصابة لرفع روحهم المعنوية وتحفيزهم على تخطي هذه المرحلة الحرجة.

اقرأ أيضا: 

وتابع "الأنصاري" مع مدير مستشفى التأمين الصحي خطة المستشفى للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد ومدى توافر المستلزمات الطبية والعلاجية، والتأكد من التزام المستشفى بالإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وطرق الفحص وتوفير الرعاية اللازمة.

كما راجع المحافظ مع مدير مديرية الشئون الصحية، التزام الفرق الطبية بجميع المستشفيات وكذا توصيل "حقيبة" الأدوية للمصابين المعزولين في منازلهم، وكذا التخلص الآمن من النفايات من منازل المعزولين بالتنسيق مع الوحدات المحلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم يتفقد مستشفيات الصدر والحميات والتأمين الصحي في جولة مفاجئة..صور

أحمد الأنصاري: دراسة مقترح تشغيل وحدة pcr بجامعة الفيوم للتعامل مع أزمة كورونا

11 وفاة و 291 مصابا.. الصحة تكشف شهداء الأطقم الطبية بالمستشفيات منذ بداية كورونا

الصحة تكشف الحقائق حول فيروس كورونا.. والأطباء: دور بكل مستشفى عزل بسعة 20 سريرا لمصابي الأطقم الطبية.. إجراء 19 ألف تحليل.. و291 مصابا و11 وفاة في جيش مصر الأبيض حتى الآن

زيادة معدات التعقيم..محافظ الفيوم يتابع مع رؤساء المدن إجراءات مواجهة كورونا

التأمين الصحي .. محافظ الفيوم يتفقد تجهيزات أول مستشفى لعزل مصابي كورونا بالمحافظة

ترشيحاتنا

العائدون من الخارج يوقعون إقرار تنفيذ العزل المنزلي 14 يوما.. مستند

هل تلغي الحكومة التعامل بالأوراق النقدية بدءًا من يوليو.. الوزراء يرد

بعد تحديث لعبة ببجي.. مركز الأزهر : تدعو للسجود لغير الله

هروبا من ألتراس الأهلي .. أحمد شوقي يغلق حسابه على فيسبوك

أول وزير عربى.. وفاة وزير الصحة الأسبق فى اليمن بـ فيروس كورونا

لطلاب الثانوية العامة.. مراجعات ودروس في جميع المواد عبر هذا الرابط

AdvertisementS

وفاة الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

هل تلغي الحكومة التعامل بالأوراق النقدية بدءًا من يوليو.. الوزراء يرد

العائدون من الخارج يوقعون إقرار تنفيذ العزل المنزلي 14 يوما.. مستند

العلمية للفيروسات..نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما'

إصابة 9 من العاملين بوزارة التعليم العالي بكورونا.. الوزير خالد عبدالغفار بصحة جيدة

الطقس غدا الجمعة.. شبورة ورياح ودرجات الحرارة تنخفض بالقاهرة لـ 33

أسرة متوفي بكورونا تقتحم مستشفى ههيا..وصحة الشرقية ترد..تفاصيل

تراجع فى الإصابات.. السعودية تسجل 1975 إصابة جديدة بـ كورونا

رعد وأمطار مفاجئة تضرب سماء القاهرة والمحافظات| فيديو وصور

تراجعت عن قرار اعتزالي .. حسام عاشور يرد على قرار الأهلي بإلغاء تكريمه

ناشدت المواطنين عدم تخزين الأدوية.. هيئة الدواء: لا يوجد بروتوكول للوقاية من فيروس كورونا

أخبار الفن.. نتيجة تحليل أحمد السقا وزوجته.. إصابة رحمة بفيروس كورونا.. انتحار فنانة هندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإكسسوارات ونظارة على الموضة.. هدى المفتى تفاجئ متابعيها بإطلالة مختلفة

يمنع انتشار الفيروس داخل خلايا الجسم.. أهم المعلومات حول فيتامين "لاكتوفيرين"

لجلب المشترين في الحال.. أفضل طرق لتصوير سيارتك بسهولة