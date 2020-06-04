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حوادث

ننشر دفوع محامي محسن السكري أمام المحكمة في قضية غسيل الأموال

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:08 م
صدى البلد
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رامي المهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة محاكمة محسن السكري، بتهمة غسيل الأموال، برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت للمحكمة الاقتصادية

انعقدت الجلسة في غرفة المداولة حيث دفع محمد عزت محامي المتهم محسن السكري ،  بعدم الاختصاص ، وطالب بإحالة القضية الي المحكمة الاقتصادية للاختصاص، كما طالب بإخلاء سبيل موكله علي ذمة القضية.

وأوضح أمر  الإحالة ان المتهم ، ارتكب جريمة غسيل أموال قيمتها مليون و995 ألف دولار، بأن أودع مبلغ 300 ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ، كما حاز مبلغ مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى أخرين، أشرف منير علي حمدي السكري، ومحمد محمد سمير، مبلغ 150 ألف دولار، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد المقدم سمير سعد مأمور أمر الضبط القضائي، أنه تنفيذا لقرار النيابة العامة في القضية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، والمتهم فيها "محسن منير علي حمدي السكري"، قام بضبطه واصطحبه إلى محل إقامته بمدينة الشيخ زايد بحي السادس من أكتوبر للإرشاد عن المبلغ، حيث سلمه المتهم مبلغ مليون و545 ألف دولار داخل حقيبة جلدية مخبأة داخل موقد للطعام، ثم انتقل صحبة المتهم إلى البنك، وسحب مبلغ 300 ألف دولار.

واوضح مامور الضبط القضائي ، أن المتهم قرر له باحتفاظه لدى آخرين مبلغ 150 ألف دولار، المتبقية من المبلغ المتحصل عليه، حيث سلم شقيقه "أشرف منير علي حمدي السكري" مبلغ 110 آلاف دولار، كما سلم "محمد محمد سمير زكي" 40 ألف دولار.
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