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أخبار العالم

السعودية تسجل أكثر من 93 ألف إصابة بـ فيروس كورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:56 م
السعودية تسجل أكثر
السعودية تسجل أكثر من 93 ألف إصابة بـ فيروس كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم، الخميس، ارتفاعا كبيرا في عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد تسجيل حالات جديدة على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، قالت وزارة الصحة السعودية إنه تم تسجيل 1975 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 93157 حالة.

كما أشارت الوزارة السعودية إلى تسجيل 32 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 611 حالة منذ تفشي الجائحة في المملكة.

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وأضافت الصحة السعودية أن عدد المتعافين من مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، بلغ 68965 بعد تسجيل 806 حالات شفاء جديدة تماما من أعراض المرض.

وفي سياق المنفصل، أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم، الخميس، وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود. 

وقال بيان الديوان الملكي، فى بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية: "أن جثمان الفقيد سيوارى الثرى يوم غد الجمعة في الرياض".
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