بعد تماثلهم للشفاء من كورونا.. خروج 159 حالة من مستشفيات عزل الشرقية

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة، خروج ٢٣ حالة شفاء جديدة ممن كانوا مصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، من مستشفيات العزل بالمحافظة.





وبحسب بيان، اليوم، الخميس، تم خروج ١٣ حالة من مستشفى العزل بفاقوس، و٦ حالات من مستشفى الصدر بالزقازيق، وحالتين من مستشفى العزل بالزقازيق، وللمرة الأولي خروج أول حالتين شفاء من مستشفى حميات فاقوس.





وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى أنه وصل بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء إلى ١٥٩ حالة بالمحافظة حتي الآن منهم ١٠٦ حالات بعزل الزقازيق، ١٣ حالة بالصدر، ٢٢ بعزل فاقوس، ٣ بحميات الزقازيق، ٦ بمستشفى كفر صقر، ٧ بمستشفى الإبراهيمية المركزي، ٢ بحميات فاقوس.





وأوضح وكيل الوزارة بأن هذه الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد إجراء المسحة الثالثة لهم، وبعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفًا بأنه تم التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على اتباع كل الإجراءات الوقائية المنزلية.





وقدّم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بجميع المستشفيات، على تفانيهم في العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة، وحفظ الله مصر وشعبها العظيم.





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