AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد تماثلهم للشفاء من كورونا.. خروج 159 حالة من مستشفيات عزل الشرقية

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:15 م
خروج 159 حالة عقب
خروج 159 حالة عقب تماثلهم للشفاء
Advertisements
محمد الطحاوي
أكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة، خروج ٢٣ حالة شفاء جديدة ممن كانوا مصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، من مستشفيات العزل بالمحافظة. 

وبحسب بيان، اليوم، الخميس، تم خروج ١٣ حالة من مستشفى العزل بفاقوس، و٦ حالات من مستشفى الصدر بالزقازيق، وحالتين من مستشفى العزل بالزقازيق، وللمرة الأولي خروج أول حالتين شفاء من مستشفى حميات فاقوس.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى أنه وصل بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء إلى ١٥٩ حالة بالمحافظة حتي الآن منهم ١٠٦ حالات بعزل الزقازيق، ١٣ حالة بالصدر، ٢٢ بعزل فاقوس، ٣ بحميات الزقازيق، ٦ بمستشفى كفر صقر، ٧ بمستشفى الإبراهيمية المركزي، ٢ بحميات فاقوس.

وأوضح وكيل الوزارة بأن هذه الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد إجراء المسحة الثالثة لهم، وبعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفًا بأنه تم التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على اتباع كل الإجراءات الوقائية المنزلية.

وقدّم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بجميع المستشفيات، على تفانيهم في العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة، وحفظ الله مصر وشعبها العظيم.

اقرأ أيضا:
بعد تماثلهم للشفاء من كورونا.. خروج 159 حالة من مستشفيات عزل الشرقية
بعد تماثلهم للشفاء من كورونا.. خروج 159 حالة من مستشفيات عزل الشرقية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالمشاركة المجتمعية.. مستشفيات الشرقية تتسلم أجهزة تنفس صناعي وأسرة لمواجهة فيروس كورونا

صحة الشرقية: شفاء 7 حالات من كورونا خلال 24 ساعة

خروج 3 حالات من مستشفى العزل بالزقازيق بعد تعافيهم من فيروس كورونا

وفاة مدير إدارة القرين البيطرية في الشرقية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد

بالزغاريد.. خروج 58 حالة من مستشفى العزل بالزقازيق بعد التعافي من فيروس كورونا ..فيديو وصور

خروج 97 حالة من مستشفيات العزل في الشرقية عقب تماثلهم للشفاء من كورونا

ترشيحاتنا

بعد تشريح جثمانه.. اكتشاف إصابة جورج فلويد بفيروس كورونا

تحسن حالة رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا.. تفاصيل

أحمد شوبير: معرفش أن الزمالك نادي القرن

بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور لشقيقة محمد رمضان خلال حفل الزفاف

خلود زهران تبهر متابعيها بصورة جديدة من سيارتها

دعاء الضيق والاكتئاب مكتوب

AdvertisementS

وفاة الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

هل تلغي الحكومة التعامل بالأوراق النقدية بدءًا من يوليو.. الوزراء يرد

العائدون من الخارج يوقعون إقرار تنفيذ العزل المنزلي 14 يوما.. مستند

العلمية للفيروسات..نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما'

إصابة 9 من العاملين بوزارة التعليم العالي بكورونا.. الوزير خالد عبدالغفار بصحة جيدة

الطقس غدا الجمعة.. شبورة ورياح ودرجات الحرارة تنخفض بالقاهرة لـ 33

أسرة متوفي بكورونا تقتحم مستشفى ههيا..وصحة الشرقية ترد..تفاصيل

تراجع فى الإصابات.. السعودية تسجل 1975 إصابة جديدة بـ كورونا

رعد وأمطار مفاجئة تضرب سماء القاهرة والمحافظات| فيديو وصور

تراجعت عن قرار اعتزالي .. حسام عاشور يرد على قرار الأهلي بإلغاء تكريمه

ناشدت المواطنين عدم تخزين الأدوية.. هيئة الدواء: لا يوجد بروتوكول للوقاية من فيروس كورونا

أخبار الفن.. نتيجة تحليل أحمد السقا وزوجته.. إصابة رحمة بفيروس كورونا.. انتحار فنانة هندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإكسسوارات ونظارة على الموضة.. هدى المفتى تفاجئ متابعيها بإطلالة مختلفة

يمنع انتشار الفيروس داخل خلايا الجسم.. أهم المعلومات حول فيتامين "لاكتوفيرين"

لجلب المشترين في الحال.. أفضل طرق لتصوير سيارتك بسهولة