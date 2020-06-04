تسرق أموال المصريين.. الجماعة الإرهابية تتلقى تبرعات بزعم توفيرها للأطباء

قامت عناصر قيادات الجماعة الارهابية بإنشاء بريد اليكترونى بحجة تلقى التبرعات لصالح الاطباء لتستولى عليها الجماعة الارهابية وتستغل تلك الاموال فى الإضرار بمصالح الوطن .

هاجم رواد السوشيال ميديا الجماعة الارهابية بعد افتضاح امرهم وقال أحدهم : " الى جماعة العار الإرهابية ألا يردعكم شيء عن الخسة ؟ هل بلغت بكم الحقارة أن تستغلوا أزمة البلد والفيروس للاستيلاء على أموال المصريين؟".









وقال آخر : "جماعة الإخوان الإرهابية تستغل أزمة المصريين لتنشئ إيميل إلكترونيا بحجة تلقي التبرعات لصالح الأطباء؟!!! والتي ستستولي عليها الجماعة الإرهابية هل يمكن أن يصدقكم أحد يا جماعة الخزي والعار؟".







