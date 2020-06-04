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حوادث

حافظ على نفسك من كورونا .. حملات مكبرة على سائقى النقل الجماعى المخالفين لقرار ارتداء الكمامات .. فيديو

الخميس 04/يونيو/2020 - 05:50 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.


أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه (6180) سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

يأتي ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على (الأسواق- المحال التجارية – المنشآت الحكومية والخاصة – البنوك– جميع وسائل النقل الجماعية) بارتداء الكمامات الواقية.
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