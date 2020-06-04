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أخبار العالم

نراهن على وعي المواطنين.. الأردن: فتح المدارس والجامعات قريبا

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:35 م
تفشي فيروس كورونا
تفشي فيروس كورونا في الأردن
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شيماء مصطفى
قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إن الأردن تعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد بطريقة نموذجية.

وأضاف العضايلة اليوم الخميس، أن معظم إصابات فيروس كورونا في الأردن مؤخرا لأشخاص قادمين من الخارج، محذرا من أن الوباء لازال موجودا في العالم ولا بد من الالتزام الصارم بالتعليمات.

ولفت إلى أن الدولة لمست تعاونا كبيرا من المواطنين، مؤكدا أنهم يراهنون على وعي المواطن.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة من تخفيف الإجراءات ستشمل فتح المدارس والجامعات.

كانت السلطات الصحية في الأردن، أعلنت اليوم الخميس، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وسجل الأردن 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن من بين المصابين 4 حالات لمخالطين من محافظة الزرقاء، وحالة واحدة لأردني قادم من خارج المملكة (بريطانيا)، و3 حالات لسائقي شاحنات غير أردنيين، قادمين عبر حدود العمري وحدود جابر.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في الأردن إلى 765 حالة.

إلى ذلك أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الخميس، عن فتح وتشغيل معظم القطاعات والأنشطة والمساجد والنوادي وفق ضوابط صحية بداية من بعد غد السبت.

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