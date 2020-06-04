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حوادث

حريق يلتهم مخزنًا بمستشفى دار الشفاء في العباسية

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:50 م
حريق مستشفى الشفاء
حريق مستشفى الشفاء فى العباسية
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كتب محمد صبرى
تمكنت الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق التهم مخزنا للمراتب والأسرّة بمستشفي دار الشفاء فى العباسية.


تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا منذ قليل بنشوب حريق بالطابق الارضى داخل مخزن للمراتب والأسرّة بمستشفي دار الشفاء فى العباسية .

على الفور تم الدفع بـ ٣ سيارات إلى مكان البلاغ ، وتم محاصرة كرات اللهب التى التهمت محتويات المخزن بالكامل ، وجار عمليات التبريد للحريق وفتح النوافذ بسبب الدخان الكثيف الذى احدث حاله من الفزع لدى العاملين والمرضى بالمستشفى، دون اصابات بشرية .

وتبين من المعاينه أن المخزن على مساحه ٣٠ مترا مربعا ويحوى على كميات من المراتب وأسرّة المرضى التى احترقت بالكامل ، تم تحرير محضر ، وجار العرض على النيابة للتحقيق .
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