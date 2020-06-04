بعد تراجع الصحة العالمية.. باحثون يسحبون نتائجهم بشأن خطورة عقار هيدروكسي كلوروكين

أعلن باحثون شاركوا في إعداد دراسة مكثفة حول تناول عقار هيدروكسي كلوروكين وخطر الموت، سحب تأييدهم للنتائج التي خرجوا بها.









ووفقًا لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، قال الباحثون الثلاثة إن شركة Surgisphere الأمريكية التي وفرت معلومات الدراسة لم تقدم مجموعة بيانات كاملة تكفي للمراجعة المستقلة، مضيفين أنهم أصبحوا غير قادرين على ضمان صحة مصادر البيانات الأولية.









يأتي ذلك بعد أن أثارت تلك الدراسة التي نُشرت في مجلة The Lancet الطبية، ضجة كبيرة دفعت ب منظمة الصحة العالمية إلى تعليق تجارب عقار "هيدروكسي كلوروكين".





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ولكن منظمة الصحة العالمية أعلنت أمس الأربعاء، قرارها بعودة التجارب السريرية على استخدام دواء الملاريا، عقار هيدروكسي كلوروكين، في علاج فيروس كورونا.









وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة صحفية: "كما تعلمون، قررت المجموعة التنفيذية لتجربة التضامن الأسبوع الماضي الإيقاف المؤقتة لفرع هيدروكسي كلوروكين للتجربة، بسبب مخاوف أثيرت حول سلامة الدواء".









وأضاف أنه تم اتخاذ هذا القرار كإجراء وقائي أثناء مراجعة بيانات السلامة، حيث تقوم لجنة سلامة البيانات ومراقبتها بتجربة التضامن بمراجعة البيانات.









وواصل: "استنادًا إلى بيانات الوفيات المتاحة ، أوصى أعضاء اللجنة بعدم وجود أسباب لتعديل بروتوكول التجربة".









وتابع أن الفريق التنفيذي تلقى هذه التوصية وأيد استمرار جميع أفرع تجربة التضامن، بما في ذلك هيدروكسي كلوروكين.



