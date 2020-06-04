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أخبار العالم

قتلوا كل من بالمنزل.. هاآرتس تكشف جريمة جديدة لـ جنود إسرائيليين في الجولان المحتل

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:51 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
نشرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم الخميس، تحقيقا كشفت فيه قيام جنود من لواء جولاني بقتل اثنين أو ثلاثة أشخاص كانوا يتواجدون في منزل داخل الأراضي السورية، على الرغم من أنهم لم يشكلوا أي خطر على القوات الإسرائيلية.


وبحسب الصحيفة، فإن الواقعة تعود لعام 2018 تقريبا، حينما اقتحمت قوة تابعة للواء جولاني بقيادة، جاي إلياهو، كانت تقوم بدورية روتينية، منزلا سوريا بالقرب من خط وقف إطلاق النار في الجولان المحتل.


وأشارت إلى أن السرية الإسرائيلية توغلت حتى وصلت إلى المنزل الذي يقع وراء حدود داخل الأراضي السورية، وقتلت كل من فيه، ثم أبلغت بأنها تعرضت لإطلاق النار، بعد أن ركض الجنود عائدين إلى داخل الحدود الإسرائيلية.


وكانت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا" أعلنت أن الدفاعات الجوية تصدت اليوم لعدوان إسرائيلي على أجواص مصياف بريف مدينة حماة السورية. 
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