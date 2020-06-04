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أخبار العالم

المدة التي جثا فيها الشرطي على رقبته.. الوقوف ثماني دقائق صمت خلال مراسم تأبين جورج فلويد

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:49 م
الوقوف ثماني دقائق
الوقوف ثماني دقائق صمت خلال مراسم تأبين جورج فلويد
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شيماء مصطفى
شهدت مراسم تأبين المواطن الأمريكي الأسمر جورج فلويد الأمريكي، الذي أثارت وفاته أثناء اعتقاله على يد الشرطة تظاهرات واسعة، وقوف الحضور لحظة صمت مدتها 8 دقائق و46 ثانية،.

واختار الحضور تلك الدقائق والتي ترمز إلى المدة التي جثا فيها الشرطي ديريك شوفي على رقبة جورج فلويد الذي قتل على يديه.

وشارك في المراسم أسرة جورج فلويد والقس جيسي جاكسون ومارتن لوثر كينج الثالث، وحاكم مينيسوتا تيم والتز والسيناتور عن ولاية مينيسوتا ايمي كلوبوشار ورئيس بلدية مينيابوليس جيكوب فراي، إلى جانب مئات الاشخاص الذين حضروا إلى جامعة نورث سنترال حيث تقام المراسم بوسط مينيابوليس.

وخلال مراسم التأبين الذي حضرها حشود من الأمريكيين، طالبت عائلة جورج فلويد وأصدقاؤه المقربون بالعدالة له بعد أن قُتل بسبب العنصرية والتمييز من قبل رجال الشرطة.
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