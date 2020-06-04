المدة التي جثا فيها الشرطي على رقبته.. الوقوف ثماني دقائق صمت خلال مراسم تأبين جورج فلويد

شهدت مراسم تأبين المواطن الأمريكي الأسمر جورج فلويد الأمريكي، الذي أثارت وفاته أثناء اعتقاله على يد الشرطة تظاهرات واسعة، وقوف الحضور لحظة صمت مدتها 8 دقائق و46 ثانية،.





واختار الحضور تلك الدقائق والتي ترمز إلى المدة التي جثا فيها الشرطي ديريك شوفي على رقبة جورج فلويد الذي قتل على يديه.





وشارك في المراسم أسرة جورج فلويد والقس جيسي جاكسون ومارتن لوثر كينج الثالث، وحاكم مينيسوتا تيم والتز والسيناتور عن ولاية مينيسوتا ايمي كلوبوشار ورئيس بلدية مينيابوليس جيكوب فراي، إلى جانب مئات الاشخاص الذين حضروا إلى جامعة نورث سنترال حيث تقام المراسم بوسط مينيابوليس.



