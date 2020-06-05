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فن

بحب المسلسل ده.. نور تعلق على إعادة عرض مسلسل سرايا عابدين.. شاهد

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:17 ص
نور
نور
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مصطفى كرم

شاركت الفنانة نور اللبنانية مجموعة من الصور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر من كواليس مسلسل سرايا عابدين.

وعلقت نور على الصور قائلة "‏‎#سرايا_عابدين بحب المسلسل ده جدًا وبحب أيام التصوير والكواليس مع النجمة يسرا والمخرج عمرو عرفة وباقي فريق العمل، سعيدة انه بيتعرض تاني دلوقتي، تقدروا تشوفوه على ‎ mbcmasrكل يوم الساعة ١ و ٩ مساءً و ١٢ و ٥ صباحًا".

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين" ‏‎‎من أحسن المسلسلات اللي شوفتها وياريت يكون في مصر نوع من المسلسلات دي" و" ‏‎‎اكتر فنانه موهوبه ومتواضعه " و" منورة ".

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وشاركت نور مؤخرا في بطولة مسلسل البرنس مع محمد رمضان، عبدالعزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، سلوى عثمان، ريم سامي، محمد علاء، أحلام الجريتلى.

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