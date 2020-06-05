بحب المسلسل ده.. نور تعلق على إعادة عرض مسلسل سرايا عابدين.. شاهد

شاركت الفنانة نور اللبنانية مجموعة من الصور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر من كواليس مسلسل سرايا عابدين.

وعلقت نور على الصور قائلة "‏‎#سرايا_عابدين بحب المسلسل ده جدًا وبحب أيام التصوير والكواليس مع النجمة يسرا والمخرج عمرو عرفة وباقي فريق العمل، سعيدة انه بيتعرض تاني دلوقتي، تقدروا تشوفوه على ‎ mbcmasrكل يوم الساعة ١ و ٩ مساءً و ١٢ و ٥ صباحًا".

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين" ‏‎‎من أحسن المسلسلات اللي شوفتها وياريت يكون في مصر نوع من المسلسلات دي" و" ‏‎‎اكتر فنانه موهوبه ومتواضعه " و" منورة ".



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وشاركت نور مؤخرا في بطولة مسلسل البرنس مع محمد رمضان، عبدالعزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، سلوى عثمان، ريم سامي، محمد علاء، أحلام الجريتلى.