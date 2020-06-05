بعد واقعة التنمر.. شقيقة محمد رمضان توجه الشكر لـ بسمة وهبة وعمرو مصطفى

حرصت إيمان رمضان ، شقيقة الفنان محمد رمضان، على تقديم الشكر لكل من ساندها بعد واقعة التنمر عليها.





قالت إيمان رمضان، من خلال حسابها الرسمي على موقع "الفيسبوك" :" كل الشكر والتقدير والاحترام للكلام الطيب من أصحاب القلوب الطيبة ... شكرا بسمة وهبة ومحمد رحيم وعمرو مصطفى".





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وتابعت قائلة: "كل الشكر لكل الناس إللى فرحتنى حقيقى بحبها وكلامها الجميل فى حقي ... وأحب أطمنكم جميعا أنا لن ألتفت ولا أنتبه غير للإيجابيات فقط وثقتي بالله وبنفسي ليس لها حدود ... بحبكم قوى وربنا يسعد أيامكم جميعا".



