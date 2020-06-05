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فن

بعد واقعة التنمر.. شقيقة محمد رمضان توجه الشكر لـ بسمة وهبة وعمرو مصطفى

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:47 م
صدى البلد
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آيه عاطف - محمد نحلة
حرصت إيمان رمضان، شقيقة الفنان محمد رمضان، على تقديم الشكر لكل من ساندها بعد واقعة التنمر عليها.

قالت إيمان رمضان، من خلال حسابها الرسمي على موقع "الفيسبوك" :" كل الشكر والتقدير والاحترام للكلام الطيب من أصحاب القلوب الطيبة ... شكرا بسمة وهبة ومحمد رحيم وعمرو مصطفى".

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وتابعت قائلة: "كل الشكر لكل الناس إللى فرحتنى حقيقى بحبها وكلامها الجميل فى حقي ... وأحب أطمنكم جميعا أنا لن ألتفت ولا أنتبه غير للإيجابيات فقط وثقتي بالله وبنفسي ليس لها حدود ... بحبكم قوى وربنا يسعد أيامكم جميعا".

يذكر أن إيمان رمضان لقيت دعما من رواد سوشيال ميديا الذين وصفوها بالجميلة شكلا وروحًا، وأنها قوية بسبب الرسالة التي وجهتها للمتنمرين عليها.
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