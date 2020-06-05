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فن

شاهد أحدث ظهور لـ سمية الالفى برفقة أحمد الفيشاوي.. صورة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:01 م
احمد الفيشاوي
احمد الفيشاوي
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محمد بدران
شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورا له برفقة والدته الفنانة سمية الالفى.

وظهر أحمد الفيشاوى داخل منزله بصحبة والدته الفنانة سمية الالفي وعلق قائلًا "أبويا الله يرحمه كان مِعاودنا ان يوم الجمعه يوم ماما المقدس ❤️ جمعه مباركه 😊" نالت إعجاب متابعيه.

قررت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حسام الدين البدوي، وأمانة سر شعبان سعيد، اليوم الأربعاء، بتأييد الحكم الصادر حق الفنان أحمد الفيشاوي،  بالحبس لمدة سنة في جنحة الامتناع عن تنفيذ أحكام سداد نفقة ابنته لينا.

يذكر أن أحدث أعمال الفنان أحمد الفيشاوى فيلم "ولاد رزق 2" بجانب النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم.


يذكر أن فيلم ولاد رزق حقق أعلى الإيرادات فى السينما للمخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى وظهر فى الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم يسرا وأصالة وسيد رجب وآسر ياسين.

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