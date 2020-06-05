بعد تماثله للشفاء .. خروج رئيس جامعة الفيوم من مستشفى العزل

أعلن الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات بجامعة الفيوم، أنه تم بحمد الله وفضله خروج الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم من العزل الصحي بمستشفى الباطنة الجامعي بعد تعافيه وذلك اليوم الجمعة.





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‏وأضاف أ.د ياسر حتاتة أنه تم بحمد الله وفضله خروج أيمن حلبة أمين عام الجامعة، وأشرف الغندقلي مدير عام مكتب رئيس الجامعة، وذلك بعد إجراء مسحتين طبيتين متتاليتين لكل منهما والتأكد من سلبيتها في كل مرة.





وتقدمت أسرة جامعة الفيوم بخالص التهنئة الدكتور أحمد جابر شديد و أيمن حلبة وأشرف الغندقلي علي تعافيهم وتماثلهم للشفاء، متمنين لهم دوام الصحة والعافية، سائلين الله عز وجل أن يمن بالشفاء على جميع المصابين.







