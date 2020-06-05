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مناسب للدايت.. طريقة عمل بان كيك دايت بالشوفان

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:43 م
بان كيك دايت بالشوفان
بان كيك دايت بالشوفان
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رشا عوني
يعتبر البان كيك من اشهى الحلوى سريعة التحضير والتي يحبها الكبار والصغار، وهو مناسب للإفطار والعشاء ، كما يمكن تحضير بان كيك دايت بالشوفان بخطوات سهلة وسريعة مثل طريقة الكافيهات . 

إليكي طريقة عمل بان كيك دايت بالشوفان

مكونات بان كيك دايت بالشوفان
نصف كوب من الشوفان 
كوب حليب 
1 بيضة
2ملعقة من الزبدة 
ملعقة سكر 
نصف كوب دقيق 
2 ملعقة بيكنج بودر 
رشة ملح 
ربع ملعقة من القرفة 
مربي أو نوتيلا أو فواكه للتزيين

طريقة تحضير بان كيك دايت بالشوفان 
انقعي الشوفان بالحليب في وعاء كبير لمدة 10 دقائق حتى يلين الشوفان

اسكبي الزبدة فوق الشوفان ثمّ أضيفي البيض والسكر. قلّبي حتى تتداخل المكونات

ضيفي الدقيق، الملح، البيكنج باودر والقرفة وقلّبي من جديد

غطي المزيج واتركيه يرتاح لحوالي 5 دقائق

سخني مقلاة غير لاصقة على حرارة متوسطة وأضيفي إليها القليل من الزبدة وادهنيها

اسكبي حوالي ملعقتين كبيرتين من مزيج البان كيك في وسط المقلاة

 عندما تظهر الفقاعات على الوجه، اقلبيها واتركيها تتحمر من الجهة الثانية

ارفعي القطعة من المقلاة ثمّ أعيدي التجربة حتى انتهاء الكمية.

 قدمي البان كيك بارد أو ساخن مع التزيين بالمربى أو الشيكولاتة . 
مناسب للدايت.. طريقة عمل بان كيك دايت بالشوفان
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