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رياضة

رئيس نادي النجوم: عودة الدوري تؤدي إلى أكبر كارثة في تاريخ الكرة المصرية.. فيديو

السبت 06/يونيو/2020 - 12:34 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
قال محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، أن عودة النشاط الكروي في مصر في ذلك التوقيت ستؤدي إلى أكبر كارثة في تاريخ الكرة المصرية.

وأضاف الطويلة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" الاصرار على عودة الدوري سيجعل هناك مجالًا كبيرًا لتفويت المباريات وستكون المباراة مقابل مليون جنيه أو أكثر".

وأكد الطويلة أن اللاعبين قادرين على لعب المباريات، لكن استكمال الدوري ليس ممكنًا في تلك الظروف، بالإضافة إلى أن عودة الدوري ستكلف خزانة الأندية ملايين الجنيهات.

وأنهى حديثه مؤكدًا أن عودة الدوري الممتاز غير مجدية، ولم يفيد سوى ناديين أو ثلاثة أندية على الأكثر، مشيرًا إلى ان استئناف المسابقة سيكلف كل نادٍ ما يزيد عن 15 مليون جنيه دون أي استفادة.

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