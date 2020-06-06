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أستاذ مناعة: لا توجد دراسة تؤكد فوائد وأضرار عقار الهيدروكسي كلوروكين علي مصابي فيروس كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 03:32 ص
ارشيفية
ارشيفية
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قال الدكتور عبد الهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بمستشفى ربوت وود چونسون بينو چيرسي، إن هناك انتقادات كثيرة لاستخدام دواء هيدروكسي كلوروكين في علاج فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الدكتور خضر عبد الهادي، في تصريحات تلفزيونية، أن جميع الدراسات التي أقرت بإفادة الهيدروكسي كلوروكين تم تجربتها على عينات قليلة.

وأوضح أن الهيدروكسي لا نعرف حتى هذه اللحظة إذا كان يفيد أم لا في علاج المصابين بفيروس كورونا، لافتًا إلى أنه لا توجد حتى الآن دراسة تؤكد انه مضر بالصحة.

وتابع هناك دراسات حديثة تؤكد أن هذا الدواء غير مفيد وليس له أي تأثير للوقاية من الفيروس.

واشار إلى أنه يتم أخذ العلاج تحت إشراف الأطباء خاصة لمرضى القلب، وفي أمريكا كان يتم استخدامه للمرضى المتواجدين في المستشفى ويتم متابعة ضربات القلب باستمرار.

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